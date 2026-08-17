映画ランキング：『映画ちいかわ〜』1位をキープ！ 新作では『オークストリートの異変』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（8月14日〜16日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週1位に返り咲いた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末3日間で動員60万2000人、興行収入8億9500万円をあげ、その順位をキープした。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
累計成績は動員645万人、興収92億円を突破し、早くも100億円の大台が迫っている。なお、各地の劇場では本編上映後に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが来場する｢“また会う日まで”お見送り上映会｣が引き続き行われているほか、SNSでは「映画館でちいかわ投稿キャンペーン」も開催されている。
公開7週目を迎えた『トイ・ストーリー５』は、週末3日間で動員32万1000人、興収4億4200万円をあげ、前週から3ランクアップして2位となった。8月12日までに歴代のピクサー史上最高興収となる110億円を突破し、「トイ・ストーリー」シリーズとしてもNo.1を達成。8月16日までの累計成績は動員835万人、興収116億円を記録している。
3位には、トム・ホランド主演による『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が続き、週末3日間の成績は動員31万5000人、興収5億4100万円となり、興収では2位の『トイ・ストーリー５』を上回った。累計成績は動員260万人、興収42億円を突破した。
前週3位で初登場した『ミニオンズ＆モンスターズ』は、週末3日間で動員25万9000人、興収3億4700万円をあげ、4位となっている。累計成績は動員102万人、興収13億円を超えた。
新作では、アン・ハサウェイとユアン・マクレガーがダブル主演するサバイバル・スリラー『オークストリートの異変』が8位にランクイン。ある日を境に平和な街に不思議な現象が起こりはじめ、絶滅したはずの恐竜が出現し、異変から脱出しようとする家族の姿を描き出している。監督は『イット・フォローズ』等のデヴィッド・ロバート・ミッチェル。
既存作品では、5位の『キングダム 魂の決戦』が邦画史上初となるシリーズ5作連続興収50億円突破を達成し、8月16日までの累計成績は動員375万人、興収57億円を突破している。
公開10週目を迎えた『Michael／マイケル』も引き続き好調で、累計成績は動員501万人、興収78億円を超えた。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月14日〜8月16日）
1（1→）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（公開週4）
2（5↑）トイ・ストーリー５（7）
3（2↓）スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（3）
4（3↓）ミニオンズ＆モンスターズ（2）
5（7↑）キングダム 魂の決戦（5）
6（6→）映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション（3）
7（4↓）あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。（2）
8（NEW）オークストリートの異変（1）
9（10↑）Michael／マイケル（10）
10（8↓）ブルーロック（2）
※11（9↓）モアナと伝説の海（3）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
累計成績は動員645万人、興収92億円を突破し、早くも100億円の大台が迫っている。なお、各地の劇場では本編上映後に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが来場する｢“また会う日まで”お見送り上映会｣が引き続き行われているほか、SNSでは「映画館でちいかわ投稿キャンペーン」も開催されている。
3位には、トム・ホランド主演による『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が続き、週末3日間の成績は動員31万5000人、興収5億4100万円となり、興収では2位の『トイ・ストーリー５』を上回った。累計成績は動員260万人、興収42億円を突破した。
前週3位で初登場した『ミニオンズ＆モンスターズ』は、週末3日間で動員25万9000人、興収3億4700万円をあげ、4位となっている。累計成績は動員102万人、興収13億円を超えた。
新作では、アン・ハサウェイとユアン・マクレガーがダブル主演するサバイバル・スリラー『オークストリートの異変』が8位にランクイン。ある日を境に平和な街に不思議な現象が起こりはじめ、絶滅したはずの恐竜が出現し、異変から脱出しようとする家族の姿を描き出している。監督は『イット・フォローズ』等のデヴィッド・ロバート・ミッチェル。
既存作品では、5位の『キングダム 魂の決戦』が邦画史上初となるシリーズ5作連続興収50億円突破を達成し、8月16日までの累計成績は動員375万人、興収57億円を突破している。
公開10週目を迎えた『Michael／マイケル』も引き続き好調で、累計成績は動員501万人、興収78億円を超えた。
■全国映画動員ランキングトップ10（8月14日〜8月16日）
1（1→）映画ちいかわ 人魚の島のひみつ（公開週4）
2（5↑）トイ・ストーリー５（7）
3（2↓）スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ（3）
4（3↓）ミニオンズ＆モンスターズ（2）
5（7↑）キングダム 魂の決戦（5）
6（6→）映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション（3）
7（4↓）あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。（2）
8（NEW）オークストリートの異変（1）
9（10↑）Michael／マイケル（10）
10（8↓）ブルーロック（2）
※11（9↓）モアナと伝説の海（3）