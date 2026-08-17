綱啓永、高橋文哉のかっこいい一言に照れ「誰も1人にしないから！」 『ブルーロック』“初出し情報”も
俳優・高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、綱啓永が17日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。綱が“初出し”のエピソードを語った。
【写真】原作の名シーンを入れ込んだことをアピールする綱啓永
イベントには、高橋文哉、高橋恭平、櫻井がサッカーチームのユニフォームにジャケットを羽織るスタイリングで登場。一方、急きょの出演となった綱は「ユニフォームを着てない…」と寂しげな表情を浮かべた。
さらに、綱のみが「チームV」のため、時折、疎外感をにじませる場面も。そんな綱に、高橋文哉は「誰も1人にしないから！」とかっこいい一言をかけて、にっこり。綱を惚れ惚れとさせていた。
そんな綱は「これは初出しなんですけど」と切り出し、台本にはなかった御影玲王の原作の名シーンについて「原作好きの身として、どうしても入れたいと思って。フリーキックのシーンで入れました」と、ポーズを再現しつつ告白。「現場で相談させていただき、無事に使われました」と声を弾ませた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一（高橋）が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
【写真】原作の名シーンを入れ込んだことをアピールする綱啓永
イベントには、高橋文哉、高橋恭平、櫻井がサッカーチームのユニフォームにジャケットを羽織るスタイリングで登場。一方、急きょの出演となった綱は「ユニフォームを着てない…」と寂しげな表情を浮かべた。
そんな綱は「これは初出しなんですけど」と切り出し、台本にはなかった御影玲王の原作の名シーンについて「原作好きの身として、どうしても入れたいと思って。フリーキックのシーンで入れました」と、ポーズを再現しつつ告白。「現場で相談させていただき、無事に使われました」と声を弾ませた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一（高橋）が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。