高橋文哉、サプライズでイベントMC 櫻井海音は“でんぐり返し”で驚きを表現
俳優・高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、綱啓永が17日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。高橋文哉がサプライズでMCを務めた。
【写真】原作の名シーンを入れ込んだことをアピールする綱啓永
イベント開始時刻になると、高橋文哉がボードを片手に登場。「いつもの85％ぐらい緊張します」と言いつつ、普段はアナウンサーなどが務める注意事項を呼びかけた。キャストにもMCを務めることはサプライズだったこともあり、高橋文哉は「綱啓永はひっくり返ってる可能性あります」と期待。キャスト陣を呼び込むと、櫻井は本当にでんぐり返しをして登場し、会場を沸かせた。
高橋恭平が髪をかきあげ、キックをする千切らしさあふれる登場をすると、高橋文哉は「きょうはこの3人でお届けしたいと思います」と綱を“仲間外れ”に。綱は「俺いるって！おかしいだろ！」と大騒ぎし、仲の良さを見せた。
高橋文哉は「（前回の舞台あいさつで）窪田（正孝）さんがサプライズしてくれたので、高橋文哉のMCが最大のサプライズなんじゃないかなというお話をいただいて。その代わり、絶対に隠し通しましょうと」と経緯を説明。高橋恭平は「5分ペラペラすらすら話してた。むちゃくちゃ大回ししてたよ」と絶賛した。
登壇前、MCという単語を多めに発していたという高橋文哉。「伏線張ってたのに」と明かすと、櫻井は「これはいいネットニュースになりますよ！」と声を弾ませていた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一（高橋）が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
【写真】原作の名シーンを入れ込んだことをアピールする綱啓永
イベント開始時刻になると、高橋文哉がボードを片手に登場。「いつもの85％ぐらい緊張します」と言いつつ、普段はアナウンサーなどが務める注意事項を呼びかけた。キャストにもMCを務めることはサプライズだったこともあり、高橋文哉は「綱啓永はひっくり返ってる可能性あります」と期待。キャスト陣を呼び込むと、櫻井は本当にでんぐり返しをして登場し、会場を沸かせた。
高橋文哉は「（前回の舞台あいさつで）窪田（正孝）さんがサプライズしてくれたので、高橋文哉のMCが最大のサプライズなんじゃないかなというお話をいただいて。その代わり、絶対に隠し通しましょうと」と経緯を説明。高橋恭平は「5分ペラペラすらすら話してた。むちゃくちゃ大回ししてたよ」と絶賛した。
登壇前、MCという単語を多めに発していたという高橋文哉。「伏線張ってたのに」と明かすと、櫻井は「これはいいネットニュースになりますよ！」と声を弾ませていた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一（高橋）が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。