「夫婦揃って誰〜？な感じ」夫婦コンビの変わり果てが姿に反響「2人とも素敵」
夫婦お笑いコンビ・かつみさゆりのさゆりが16日にInstagramを更新し、夫婦揃ってゴージャスな姿になった撮影オフショットを公開し、ファンを驚かせた。
【写真】こんなかつみさゆり、見たことない！ セレブ夫婦風ショット
さゆりはシャンプーのCMに夫婦揃って起用してもらったことを報告しCM撮影のオフショットを公開。普段はカジュアルなスタイルの2人だが、写真では、タキシード姿の夫・かつみと、目が覚めるようなショッキングピンクのドレス姿に、普段はあまりしないオールバックのヘアスタイルになったさゆりの姿が。
さゆり自身も「夫婦揃って誰〜 ？な感じにして頂きましたぁ〜」「皆様〜こちら かつみ さゆりですよ〜」「わかんないぐらい」「イメージ真逆の超〜ゴージャス」と驚く激変ぶりだ。「超豪華なお家で撮影で 良いとこの奥様気分を味わっちゃうの巻〜」「魔法を有難うございましたぁ〜」と、夢のような撮影現場を振り返った。
コメント欄には「さゆりちゃんのドレスが女王様みたいで、かつみさんのスーツが男前です」「2人とも素敵」「さゆりちゃん、美しすぎます」「さゆりちゃん！綺麗！前から綺麗やったけど、もっともっと綺麗！」「脚を出してなくてもめっちゃ脚長」といった声が寄せられている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれの太平かつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」Instagram（@katsumisayuri_sayuri）
【写真】こんなかつみさゆり、見たことない！ セレブ夫婦風ショット
さゆりはシャンプーのCMに夫婦揃って起用してもらったことを報告しCM撮影のオフショットを公開。普段はカジュアルなスタイルの2人だが、写真では、タキシード姿の夫・かつみと、目が覚めるようなショッキングピンクのドレス姿に、普段はあまりしないオールバックのヘアスタイルになったさゆりの姿が。
コメント欄には「さゆりちゃんのドレスが女王様みたいで、かつみさんのスーツが男前です」「2人とも素敵」「さゆりちゃん、美しすぎます」「さゆりちゃん！綺麗！前から綺麗やったけど、もっともっと綺麗！」「脚を出してなくてもめっちゃ脚長」といった声が寄せられている。
■かつみさゆり
1963年2月27日生まれの太平かつみと、1969年7月15日生まれのさゆりが2000年4月にコンビを結成。夫婦漫才やテレビ番組のレポーターなどで活躍し人気を博している。
引用：「さゆり（かつみさゆり）」Instagram（@katsumisayuri_sayuri）