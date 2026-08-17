『鬼連チャン』で話題の激走美女168cm、快挙への反響に驚き「一夜明けてもまだ夢みたい」
タレント、モデルの緑川静香が17日、自身のInstagramを更新し、タイトなへそ出しルックで浜辺に佇む姿を公開。前夜放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）にて成し遂げた快挙を改めて報告すると、ファンから祝福の声が相次いだ。
【写真】『鬼連チャン』で話題の激走美女が「スタイル抜群」 長い美脚映えるスポーティなNBコーデも
前週に引き続き放送された男女混合リレーにおいて、緑川はおばたのお兄さん率いる「チームおばた」のメンバーとして参戦。見事優勝し、14チームの頂点に立った。
初代王者となった余韻冷めやらぬこの日は「一夜明けてもまだ夢みたい」「そして想像以上の反響にびっくりしています たくさんのメッセージ、本当にありがとうございます！！！」「全部しっかり見てます」とあらためて優勝を喜んでいる。
コメント欄には祝福の声のほか「しーちゃんかっこかわいい」「初代王者最速大女優しーちゃんおめでとう！」「毎回可愛い姿見れて嬉しい！」「圧巻の走りでしたね」といった声も寄せられている。
【緑川静香プロフィール】
1988年6月24日生まれ、埼玉県出身の38歳。今年春放送の『千鳥の鬼レンチャン』の企画「第3回女子300mサバイバルレンチャン」に出演し、準優勝の成績を収めて話題に。同番組で見せる涙もろいキャラクターで「涙腺ガバガバ俳優」として話題に。5歳のときに父親が蒸発し、母兄と3人で3畳の物置部屋で生活し、公園の葉っぱを食べてしのいでいたこともある苦労人。
引用：「緑川静香」Instagram（@midorikawa_shizuka）
【写真】『鬼連チャン』で話題の激走美女が「スタイル抜群」 長い美脚映えるスポーティなNBコーデも
前週に引き続き放送された男女混合リレーにおいて、緑川はおばたのお兄さん率いる「チームおばた」のメンバーとして参戦。見事優勝し、14チームの頂点に立った。
コメント欄には祝福の声のほか「しーちゃんかっこかわいい」「初代王者最速大女優しーちゃんおめでとう！」「毎回可愛い姿見れて嬉しい！」「圧巻の走りでしたね」といった声も寄せられている。
【緑川静香プロフィール】
1988年6月24日生まれ、埼玉県出身の38歳。今年春放送の『千鳥の鬼レンチャン』の企画「第3回女子300mサバイバルレンチャン」に出演し、準優勝の成績を収めて話題に。同番組で見せる涙もろいキャラクターで「涙腺ガバガバ俳優」として話題に。5歳のときに父親が蒸発し、母兄と3人で3畳の物置部屋で生活し、公園の葉っぱを食べてしのいでいたこともある苦労人。
引用：「緑川静香」Instagram（@midorikawa_shizuka）