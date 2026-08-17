免許証＆本名を公開→大反響のアイドル、赤い水着にネット衝撃「スタイル抜群」「美しすぎる」
アイドルグループ「KissBee」の中山星香が17日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを披露している中山。今回は、プールでの赤水着姿を披露。優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高」などの声が集まっている。
先日は「運転免許 更新しました」と自身の運転免許証を披露。「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が寄せられていた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを披露している中山。今回は、プールでの赤水着姿を披露。優しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「最高」などの声が集まっている。
先日は「運転免許 更新しました」と自身の運転免許証を披露。「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が寄せられていた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）