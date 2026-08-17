「頭身スゴすぎる」「スタイル抜群」 王林、紫タイツ姿にネット衝撃
タレントの王林が17日までにInstagramを更新。タイツ姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでのカラフルな水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が投稿したのは16日に開催された「SBI証券 presents TGC 松山 2026」からのオフショット。チェック柄のジャケットに紫タイツ姿の彼女が大人な表情でカメラを見つめている。この投稿にファンからは「最高だね」「素敵です」「めっちゃお綺麗」「めちゃくちゃカッコいい」などの声が集まっている。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでのカラフルな水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が投稿したのは16日に開催された「SBI証券 presents TGC 松山 2026」からのオフショット。チェック柄のジャケットに紫タイツ姿の彼女が大人な表情でカメラを見つめている。この投稿にファンからは「最高だね」「素敵です」「めっちゃお綺麗」「めちゃくちゃカッコいい」などの声が集まっている。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）