角田信朗、ソロショット　※「角田信朗」Instagram

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　空手家でタレントの角田信朗が17日までにInstagramを更新。圧倒的に鍛えられたボディを披露し、ネットを驚かせた。

【写真】角田信朗、驚愕の“ムキムキボディ＆筋トレ姿”　魔裟斗との2ショットも（7枚）

　今年4月11日に65歳を迎えた角田。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では3冠完全優勝を達成。2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60〜80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞している。
　
　今回の投稿では「そんなにスピードはないのに　ドヤ顔で帰っていく　角田信朗（笑）　#イメージは　#全盛期のマイクタイソン　#イメージはダメージ」と、シャドーボクシングの様子を披露。ファンからは「若々しすぎる」「ストイック」「常人離れした肉体」などの声が寄せられた。

引用：「角田信朗」Instagram（＠kakuda_nobuaki）、「角田信朗《マネージャー女将通信》」Instagram（＠kakuda_nobuaki_official）