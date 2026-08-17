角田信朗65歳、“ムキムキボディ”にネット衝撃「若々しすぎる」「ストイック」「常人離れしてる」
空手家でタレントの角田信朗が17日までにInstagramを更新。圧倒的に鍛えられたボディを披露し、ネットを驚かせた。
【写真】角田信朗、驚愕の“ムキムキボディ＆筋トレ姿” 魔裟斗との2ショットも（7枚）
今年4月11日に65歳を迎えた角田。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では3冠完全優勝を達成。2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60〜80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞している。
今回の投稿では「そんなにスピードはないのに ドヤ顔で帰っていく 角田信朗（笑） #イメージは #全盛期のマイクタイソン #イメージはダメージ」と、シャドーボクシングの様子を披露。ファンからは「若々しすぎる」「ストイック」「常人離れした肉体」などの声が寄せられた。
引用：「角田信朗」Instagram（＠kakuda_nobuaki）、「角田信朗《マネージャー女将通信》」Instagram（＠kakuda_nobuaki_official）
【写真】角田信朗、驚愕の“ムキムキボディ＆筋トレ姿” 魔裟斗との2ショットも（7枚）
今年4月11日に65歳を迎えた角田。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では3冠完全優勝を達成。2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60〜80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞している。
今回の投稿では「そんなにスピードはないのに ドヤ顔で帰っていく 角田信朗（笑） #イメージは #全盛期のマイクタイソン #イメージはダメージ」と、シャドーボクシングの様子を披露。ファンからは「若々しすぎる」「ストイック」「常人離れした肉体」などの声が寄せられた。
引用：「角田信朗」Instagram（＠kakuda_nobuaki）、「角田信朗《マネージャー女将通信》」Instagram（＠kakuda_nobuaki_official）