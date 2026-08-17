『ラヴ上等』全身タトゥー美女、衝撃の緊縛ショット 著書に込めた“思い”吐露
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1への出演で注目を集めた ”おとさん”こと小野乙葉が16日、自身のInstagramを更新し、和装での緊縛ショットを公開し、反響を集めている。
【写真】『ラヴ上等』全身タトゥー美女、こだわり抜いたランジェリーカット
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。タトゥーが入ったメンバーは他にも複数いたが、中でもおびただしい量の和彫りが全身に入っていることで、男性出演者らからも一目置かれていた小野は、明後日19日に初の自叙伝『毒愛』をリリースする。本編では、グラビアにも挑戦している、と明かし、Instagramではその撮影の裏側や、こだわり抜いた衣装姿なども公開している。
小野の出版にはこれまでにもさまざまな声が寄せられたようで、この日のポストでは、「私は、自分自身、表に出るべき過去を持っているとは思っていません」「それでも、表に出てもいい器は持っていると思っています。その自負があるからこそ、私を求めてくれる人がいる限り、批判を受ける覚悟を持って、啓蒙活動を続けていきたいと思っています」と明かし、「私が唯一、自分自身のことで誇れることがあるとすれば、自分の過ちを『過ちだった』と認められる人間に育ててくれた親がいたことです」「そして、過去に悪事を働いた自分に二度と戻らないためにも、『毒愛』という本を出します」と、自叙伝出版に込めた並々ならぬ思いを明かしている。
コメント欄には、そんな小野の言葉を受け止めたファンから「オトニャン、いつも応援してるよ！頑張って！」「私は番組で見たおとちゃんの繊細で優しくて臆病で、でも吹っ切れた時の行動力や、お仕事している時の姿はすごくかっこいいし、かわいいし、愛おしいなって思って1番ファンになりました！」「別にカスちゃうやろ〜！自分にまっすぐなだけやん！」といったエールや、著書を予約したという声も多数寄せられている。
引用：「小野乙葉」Instagram（＠otosan_inkcat）
【写真】『ラヴ上等』全身タトゥー美女、こだわり抜いたランジェリーカット
『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血気盛んに繰り広げる純愛リアリティショー。タトゥーが入ったメンバーは他にも複数いたが、中でもおびただしい量の和彫りが全身に入っていることで、男性出演者らからも一目置かれていた小野は、明後日19日に初の自叙伝『毒愛』をリリースする。本編では、グラビアにも挑戦している、と明かし、Instagramではその撮影の裏側や、こだわり抜いた衣装姿なども公開している。
コメント欄には、そんな小野の言葉を受け止めたファンから「オトニャン、いつも応援してるよ！頑張って！」「私は番組で見たおとちゃんの繊細で優しくて臆病で、でも吹っ切れた時の行動力や、お仕事している時の姿はすごくかっこいいし、かわいいし、愛おしいなって思って1番ファンになりました！」「別にカスちゃうやろ〜！自分にまっすぐなだけやん！」といったエールや、著書を予約したという声も多数寄せられている。
引用：「小野乙葉」Instagram（＠otosan_inkcat）