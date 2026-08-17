「身体の70%が脚です」身長182cm美女モデル、抜群プロポーションにネット騒然
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが18日までにXを更新。美スタイルを披露すると驚きの声が寄せられた。
【写真】「身体の70%が脚です」身長182cm美人モデルが「スタイル抜群」 “水着姿”も（17枚）
身長183cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
そんな彼女が「身体の70%が脚です」と投稿したのは自身の全身ショット。ソファに腰かけながら長い脚をアピールする姿が収められている。ファンからは「素晴らしい」「キレーな脚」「ナイスバディ」「改めてすごい！」などの声が集まった。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は183cm。父がカナダ人で195cm、日本人の母は165cm、弟は186cm。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）
【写真】「身体の70%が脚です」身長182cm美人モデルが「スタイル抜群」 “水着姿”も（17枚）
身長183cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は183cm。父がカナダ人で195cm、日本人の母は165cm、弟は186cm。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）