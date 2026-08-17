“今日好き”出演の人気グラドル24歳の2nd写真集 攻め抜いたシースルーの衣装で“美バスト”表現
現役高校時代から「女子高生ミスコン 2019」や、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました』 （ABEMA) への出演で話題になったグラビアアイドル・櫻井おとの4年ぶり2冊目となる写真集『櫻井おとの写真集 感電』が発売となった。
【写真】“今日好き”出演の人気グラドル2nd写真集
「令和のグラビアクイーン」「ぷるぷる美バスト」と評される櫻井。今作の撮影地は台湾・台北。櫻井本人が打ち出した「二面性」というテーマをもとに、ビーチや民宿などの異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影した。
櫻井は、カジュアルな装いからストイックに攻め抜いたシースルーの衣装まで、唯一無二の「ぷるぷる美バスト」をあらゆる方法で表現した。ランジェリー、ヌーディーな表現にも挑戦し、大人になった櫻井さんの新境地が感じられる一冊となった。
発売日は、櫻井の24歳の誕生日当日。“快活なグラビア的王道さ”と“色気あふれる大人らしさ”の両方が味わえるような今作は、性別を問わず多くのファンの方々のハートがビリビリにしびれる内容となっている。
■櫻井おとのコメント
今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだ曖昧で、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマの様に心臓に突き刺さる一冊になればと思います。
『櫻井おとの写真集 感電』は小学館より発売中。価格は3960円（税込み）。
【写真】“今日好き”出演の人気グラドル2nd写真集
「令和のグラビアクイーン」「ぷるぷる美バスト」と評される櫻井。今作の撮影地は台湾・台北。櫻井本人が打ち出した「二面性」というテーマをもとに、ビーチや民宿などの異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエーションで撮影した。
発売日は、櫻井の24歳の誕生日当日。“快活なグラビア的王道さ”と“色気あふれる大人らしさ”の両方が味わえるような今作は、性別を問わず多くのファンの方々のハートがビリビリにしびれる内容となっている。
■櫻井おとのコメント
今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだ曖昧で、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマの様に心臓に突き刺さる一冊になればと思います。
『櫻井おとの写真集 感電』は小学館より発売中。価格は3960円（税込み）。