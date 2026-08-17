母とともに提訴されたセレーナ・ゴメス「完全に根拠のない訴え」と反論
実母とともに、メンタルヘルスケアを提供するスタートアップ企業「ワンダーマインド（Wondermind）」を立ち上げたセレーナ・ゴメス。この度、同社に投資したという企業2社から、詐欺の疑いなどで提訴されたことを受け、「完全に根拠のない」訴えであるとする声明を発表。法的措置を講じることを明らかにした。
【写真】メンタルヘルスとの闘いを乗り越えて セレーナ・ゴメスのウェディングドレス姿
Forbesによると、セレーナは2021年に、母マンディと「The Newsette」の創設者兼CEOであるダニエラ・ピアソンと共にWondermindを設立。後にダニエラが共同CEOを退任し、マンディが単独でCEOを務めていたという。このところは経営難が伝えられていた。
Peopleによると、同社に計120万ドル（約2億円）投資した企業2社が、セレーナとマンディ、ダニエラを相手取り、Wondermindの経営見通しや体制について「虚偽の説明」を行ったとして訴えた。彼らは昨年秋に、The Cutの報道で初めて同社の苦境を知ったと主張。経営難について説明されていないと訴えている。
これを受け、セレーナの弁護士はPeopleに声明を発表。「セレーナ・ゴメスが何らかの形で『詐欺』やその他の不正行為に関与したという主張は、事実面でも法的にも全く根拠がありません」と訴えを否定した。
さらに、「これらの虚偽の主張に対し、断固反論するとともに、根拠のない訴えを却下するよう申し立てる予定です」とコメントしている。
【写真】メンタルヘルスとの闘いを乗り越えて セレーナ・ゴメスのウェディングドレス姿
Forbesによると、セレーナは2021年に、母マンディと「The Newsette」の創設者兼CEOであるダニエラ・ピアソンと共にWondermindを設立。後にダニエラが共同CEOを退任し、マンディが単独でCEOを務めていたという。このところは経営難が伝えられていた。
これを受け、セレーナの弁護士はPeopleに声明を発表。「セレーナ・ゴメスが何らかの形で『詐欺』やその他の不正行為に関与したという主張は、事実面でも法的にも全く根拠がありません」と訴えを否定した。
さらに、「これらの虚偽の主張に対し、断固反論するとともに、根拠のない訴えを却下するよう申し立てる予定です」とコメントしている。