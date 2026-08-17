『ムカデ人間2』『ムカデ人間3』特別上映決定！ 『ムカデ人間 4K』公開記念で再びスクリーンへ
伝説的カルトホラー映画『ムカデ人間 4K』の8月21日公開を記念し、『ムカデ人間2』『ムカデ人間3』の特別上映が決定。あわせて、入場者特典として特製ムカデステッカーが配布されることも発表された。
【写真】シリーズ最凶の問題作と名高い『ムカデ人間2』場面写真
オランダ発の“映画史上最もヤバい映画シリーズ”全3作の原点にして、アブノーマルな阿鼻叫喚の発火点である第1作『ムカデ人間』が、連日超満員の大ヒットを成し遂げた伝説の日本初公開から15年、奇跡の4Kリマスター版でスクリーンを再び直撃する。
トム・シックス監督監修のもと、リマスター作業を手がけたのは、日本が世界に誇るラボ・Imagica EMS。同社のAIを用いた最新技術によって、究極のレストアと4K化が施され、驚くほど鮮明に、そして吐き気を催すほど美しく蘇った。
『ムカデ人間』公開を目前に控える中、シリーズファンにさらなる朗報。シネマート新宿と元町映画館にて、シリーズ最凶の問題作と名高い『ムカデ人間2』と、トリロジー完結編『ムカデ人間3』の特別上映が決定した。世界を絶句させた＜映画史上最もヤバい映画＞シリーズを、大スクリーンで堪能できる貴重な機会となる。
また、『ムカデ人間 4K』の公開初日より、入場者特典として特製ムカデステッカーが数量限定で配布されることが決定した。なくなり次第終了となる。
■『ムカデ人間2』＆『ムカデ人間3』特別上映詳細
・シネマート新宿／8月22〜27日に日替わり上映
『ムカデ人間2』：8月22日、24日、26日
『ムカデ人間3』：8月23日、25日、27日
・元町映画館／8月29日〜9月4日に日替わり上映（連日17時より）
『ムカデ人間2』：8月29日、31日、9月2日、4日
『ムカデ人間3』：8月30日、9月1日、3日
映画『ムカデ人間 4K』は、8月21日よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて公開。
【写真】シリーズ最凶の問題作と名高い『ムカデ人間2』場面写真
オランダ発の“映画史上最もヤバい映画シリーズ”全3作の原点にして、アブノーマルな阿鼻叫喚の発火点である第1作『ムカデ人間』が、連日超満員の大ヒットを成し遂げた伝説の日本初公開から15年、奇跡の4Kリマスター版でスクリーンを再び直撃する。
『ムカデ人間』公開を目前に控える中、シリーズファンにさらなる朗報。シネマート新宿と元町映画館にて、シリーズ最凶の問題作と名高い『ムカデ人間2』と、トリロジー完結編『ムカデ人間3』の特別上映が決定した。世界を絶句させた＜映画史上最もヤバい映画＞シリーズを、大スクリーンで堪能できる貴重な機会となる。
また、『ムカデ人間 4K』の公開初日より、入場者特典として特製ムカデステッカーが数量限定で配布されることが決定した。なくなり次第終了となる。
■『ムカデ人間2』＆『ムカデ人間3』特別上映詳細
・シネマート新宿／8月22〜27日に日替わり上映
『ムカデ人間2』：8月22日、24日、26日
『ムカデ人間3』：8月23日、25日、27日
・元町映画館／8月29日〜9月4日に日替わり上映（連日17時より）
『ムカデ人間2』：8月29日、31日、9月2日、4日
『ムカデ人間3』：8月30日、9月1日、3日
映画『ムカデ人間 4K』は、8月21日よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて公開。