『VIVANT』“新庄”竜星涼が悪役会議室参戦 “納豆事件”に怒り爆発「みんな納豆買って食ってんだよ！」
『VIVANT 悪役会議室』が16日、日曜劇場『VIVANT』第14話放送後の23時からYouTubeで生配信された。この日は初のゲストとして新庄役の竜星涼が登場し、第12話の“納豆事件”を巡って「詰めが甘い」とイジられたことへの怒りを爆発させた。
【写真】詰めが甘かった!? 納豆をまぜまぜする新庄（竜星涼）
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を非公式で“深掘り”＆“分析”する番組。
悪役会議室では以前、第12話でタイに潜伏中の新庄が納豆を食べたことで足が付いた件について、山本役の迫田孝也が「詰めが甘いと言えば新庄さんもじゃない？」と反応。「あんだけプライベートジェットでさ、計画立ててるのにさ、納豆ちょっと我慢できるでしょ！」とイジり、ワニズ役の河内大和とゴビ役の馬場徹の笑いを誘っていた。
こたのび悪役会議室に現れた新庄（竜星）は、第1シーズンで死亡した山本と同様、頭に天使の輪を乗せて登場。新庄の参戦に「頼もしい」と大喜びする一同だったが、新庄は彼らに向かって、「一言、言わせてくれ。俺は頭にきている」と何やら物申したい様子。
ざわつく山本、ワニズ、ゴビに対し、新庄は「あんたたち、俺のことを納豆食って居場所がバレた、詰めの甘い出来損ない呼ばわりしたらしいじゃないか！」と怒りの絶叫。そして「そんなこと言ってるから、お前たちやられちまったんだよ。この出来損ないの雑魚どもがぁ！」と痛烈に反撃した。公安所属にしてテントの上級モニター・新庄の言葉に、3人は悔しそうな表情を浮かべるしかない。
その後、新庄は、別班拉致事件や別班の追跡を知る由もなかった当時の状況について説明。「そもそもタイにどれだけ日本人がいると思ってんだ。めっちゃいるんだ。みんな日本が恋しくて、そこら中に納豆売ってんだよ。だからみんな納豆買って食ってんだよ！ 食ってんだよ納豆を！」と熱弁した。
これには3人も「これは重要な情報だ」「“納豆は食ってる”に書き換えろ」と、手元のメモを訂正。さらに新庄は、「お前らが日本の電波使って俺のこと詰めが甘いって言うから、いろんなところで記事にされたじゃねえかよ！」「俺は絶対に許さねえからな」とまくし立て、その剣幕に押された山本、ワニズ、ゴビの3人は、「すみませんでした」と頭を下げて謝罪するのだった。
一連のやり取りは視聴者の爆笑を誘い、「めっちゃキレてる笑」「根に持ってて笑う」「記事にされたねええｗｗｗ」「新庄さんげきおこｗｗｗ」「今日のテーマ納豆なのか」「納豆王子きたーーーー」などの声が上がり、大いに盛り上がっていた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。
【写真】詰めが甘かった!? 納豆をまぜまぜする新庄（竜星涼）
『VIVANT 悪役会議室』は、第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちがラジオブースに集結し、第2シーズンの内容を非公式で“深掘り”＆“分析”する番組。
こたのび悪役会議室に現れた新庄（竜星）は、第1シーズンで死亡した山本と同様、頭に天使の輪を乗せて登場。新庄の参戦に「頼もしい」と大喜びする一同だったが、新庄は彼らに向かって、「一言、言わせてくれ。俺は頭にきている」と何やら物申したい様子。
ざわつく山本、ワニズ、ゴビに対し、新庄は「あんたたち、俺のことを納豆食って居場所がバレた、詰めの甘い出来損ない呼ばわりしたらしいじゃないか！」と怒りの絶叫。そして「そんなこと言ってるから、お前たちやられちまったんだよ。この出来損ないの雑魚どもがぁ！」と痛烈に反撃した。公安所属にしてテントの上級モニター・新庄の言葉に、3人は悔しそうな表情を浮かべるしかない。
その後、新庄は、別班拉致事件や別班の追跡を知る由もなかった当時の状況について説明。「そもそもタイにどれだけ日本人がいると思ってんだ。めっちゃいるんだ。みんな日本が恋しくて、そこら中に納豆売ってんだよ。だからみんな納豆買って食ってんだよ！ 食ってんだよ納豆を！」と熱弁した。
これには3人も「これは重要な情報だ」「“納豆は食ってる”に書き換えろ」と、手元のメモを訂正。さらに新庄は、「お前らが日本の電波使って俺のこと詰めが甘いって言うから、いろんなところで記事にされたじゃねえかよ！」「俺は絶対に許さねえからな」とまくし立て、その剣幕に押された山本、ワニズ、ゴビの3人は、「すみませんでした」と頭を下げて謝罪するのだった。
一連のやり取りは視聴者の爆笑を誘い、「めっちゃキレてる笑」「根に持ってて笑う」「記事にされたねええｗｗｗ」「新庄さんげきおこｗｗｗ」「今日のテーマ納豆なのか」「納豆王子きたーーーー」などの声が上がり、大いに盛り上がっていた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて毎週日曜23時〜23時30分放送。「TBSラジオ公式」YouTubeでも生配信。