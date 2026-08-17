Adoが自身の半生を語り尽くす特別番組、NHK AMで8.30放送 ナレーションは初音ミク
8月30日20時5分よりNHK AMにて特別番組『Ado〜23歳の私から伝えたいこと〜』を放送（予定）。番組ナレーションは初音ミクが担当する。Adoが半生を振り返りながら、子どもたちに、未来を信じ、勇気になるメッセージを送る。併せて、Adoのコメントも到着した。
【写真】番組ナレーションを担当する初音ミク 番組に出演するAdo＆片山千恵子（NHKアナ）
今年2月、自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を出したAdoがついにNHKで半生を語った。
幼少期から現在に至るまで、自己否定や劣等感を感じたエピソード、「ボカロ」や「歌い手」に魅了されて、クローゼットで過ごした時間などが語られる。
番組の天の声として、バーチャルシンガー・初音ミクが登場。Adoが半生を語るうえで欠かせない存在の初音ミクが、特番をどう彩るのか…？ 番組には片山千恵子（NHKアナ）も出演する。
特別番組『Ado〜23歳の私から伝えたいこと〜』は、NHK AMにて8月30日20時5分放送。
Adoのコメントは以下の通り。
■ Ado
Adoです。ラジオの中で、私の半生、私がなぜ歌い手を名乗っているのかなど、私の人生の色んなエピソードを、お話しさせていただきました。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。
【写真】番組ナレーションを担当する初音ミク 番組に出演するAdo＆片山千恵子（NHKアナ）
今年2月、自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を出したAdoがついにNHKで半生を語った。
幼少期から現在に至るまで、自己否定や劣等感を感じたエピソード、「ボカロ」や「歌い手」に魅了されて、クローゼットで過ごした時間などが語られる。
特別番組『Ado〜23歳の私から伝えたいこと〜』は、NHK AMにて8月30日20時5分放送。
Adoのコメントは以下の通り。
■ Ado
Adoです。ラジオの中で、私の半生、私がなぜ歌い手を名乗っているのかなど、私の人生の色んなエピソードを、お話しさせていただきました。私のお話が誰かの心に寄り添うものになれていたら嬉しいです。