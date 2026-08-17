『【推しの子】』第4期、最後の舞台に向かってゆくキャラクターたちが描かれたティザービジュアル＆ムービー公開
第4期 Final Seasonの制作が決定しているアニメ『【推しの子】』のティザービジュアルが、スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」にて公開された。併せて、ティザービジュアルを使用したムービーも解禁となった。
【動画】星に導かれ、最後の舞台（ステージ）へ――アニメ『【推しの子】』第4期Final Seasonティザービジュアルムービー
第4期 Final Seasonビジュアルでは原作書影の衣装をまとったメインキャラクターたちがFinal Seasonという最後の舞台に向かってゆく様子が描かれている。
『星に導かれ、最後の舞台（ステージ）へ――』。運命を背負い、芸能の世界を生きるアクアとルビー。二人は、それぞれの答えを見つけていく――。ビジュアルムービーは、第4期への期待高まる映像となっている。
【動画】星に導かれ、最後の舞台（ステージ）へ――アニメ『【推しの子】』第4期Final Seasonティザービジュアルムービー
第4期 Final Seasonビジュアルでは原作書影の衣装をまとったメインキャラクターたちがFinal Seasonという最後の舞台に向かってゆく様子が描かれている。
『星に導かれ、最後の舞台（ステージ）へ――』。運命を背負い、芸能の世界を生きるアクアとルビー。二人は、それぞれの答えを見つけていく――。ビジュアルムービーは、第4期への期待高まる映像となっている。