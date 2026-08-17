DCユニバース最新作『ランタンズ』本日配信開始！ 新人＆伝説の“宇宙警察”バディが事件を追う
ジェームズ・ガンが製作総指揮として参加したDCユニバース最新作『ランタンズ』が、本日8月17日よりU-NEXTにて独占配信される。
【動画】DCユニバース最新作『ランタンズ』予告編
本作は、DCコミックスの「グリーン・ランタン」を原作としたドラマシリーズ。製作総指揮は、DCスタジオを率いるジェームズ・ガンとピーター・サフランが務める。
ジェームズは映画『スーパーマン』（2025年）で監督・脚本を手がけ、ドラマ『ピースメイカー』シリーズにも製作総指揮として参加。独自のビジョンでDCの新時代を切り拓いてきた。その新たな映像世界に、いよいよグリーン・ランタンが加わる。
主人公は、新人ランタンのジョン・スチュワート（アーロン・ピエール）と、“ランタンの伝説”と称されるベテラン隊員ハル・ジョーダン（カイル・チャンドラー）。“宇宙警察”バディの2人は、アメリカ中西部で起きた殺人事件を捜査する中で、地球を舞台とした不穏な謎へと引き込まれていく。果たして、2人がたどり着く真実とは--。
公開中の予告編では、グリーン・ランタンを象徴する“パワーリング”も印象的に登場。意志の力を形にするこのリングが、事件捜査の行方をどう変えていくのかにも注目だ。
ドラマ『ランタンズ』は、本日8月17日よりU-NEXTにて独占配信開始。
【動画】DCユニバース最新作『ランタンズ』予告編
本作は、DCコミックスの「グリーン・ランタン」を原作としたドラマシリーズ。製作総指揮は、DCスタジオを率いるジェームズ・ガンとピーター・サフランが務める。
ジェームズは映画『スーパーマン』（2025年）で監督・脚本を手がけ、ドラマ『ピースメイカー』シリーズにも製作総指揮として参加。独自のビジョンでDCの新時代を切り拓いてきた。その新たな映像世界に、いよいよグリーン・ランタンが加わる。
公開中の予告編では、グリーン・ランタンを象徴する“パワーリング”も印象的に登場。意志の力を形にするこのリングが、事件捜査の行方をどう変えていくのかにも注目だ。
ドラマ『ランタンズ』は、本日8月17日よりU-NEXTにて独占配信開始。