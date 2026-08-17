堺雅人『南極料理人』17年ぶり同窓会に感無量 サプライズ登場の小野花梨を「昔から上手かった」と絶賛
映画『南極料理人』（2009年）4Kリマスター版の公開を記念し、8月14日にテアトル新宿にて「ファン投票第1位＆4Kリマスター化記念 緊急プレミア同窓会」が開催。主演の堺雅人をはじめ、共演の生瀬勝久、きたろう、高良健吾、古舘寛治、黒田大輔、小浜正寛、沖田修一監督、さらにサプライズで小野花梨が登壇した。
【写真】堺雅人、成長した小野花梨の姿に感動！
満員御礼の中、本編上映前にキャスト＆監督が客席に登場。堺が挨拶した後、観客とともに本編を鑑賞し、上映後は大きな拍手に包まれた。
堺は「幸せな作品に携わることができたんだと感謝しています。愛してくださった皆さんのお陰で僕らも再会できましたし、作品にも再び会えたなという気がしております」と、時を経ても作品を愛してくれるファンの存在に感謝した。
生瀬は「17年も経ったのかと思いつつ、作品を拝見すると昨日のことのように思い出します。しかもあのチビちゃんだった小野さんが今では立派に活躍されて…」と目を見張ると、堺も娘役の小野について「昔から上手かった」と絶賛した。
堺演じる調理担当・西村が作る料理も見どころの一つだが、生瀬が「一番美味しかった料理は何!?」とキャスト陣にアンケートを取ると、劇中でシュールな笑いを誘った伊勢海老のエビフライに軍配が上がった。古舘が「伊勢海老で!? と思うけれど、実際に食べるとメチャクチャ美味い！」と振り返ると、堺も「みそのタルタルが本当に美味しかった！」と絶賛した。
そして、小野がサプライズ登場。当時の舞台挨拶の演出と同じく、キャスト＆監督に一輪のバラを配りながらの登壇となった。撮影当時10歳で、現在28歳となった小野の立派な姿に全員が感激。
実は本編上映を後列で観ていたという小野は、当時の自分の姿に「とんでもない小ガキで！ ちゃんと成長したなあと思いました」と照れ笑い。父役の堺について「ずっと優しくしてくださって、何をやっても『いいね〜！』と言ってくれた」などと思い出を振り返ると、堺は「それは本当になにをやっても良かったからですよ」と、その才能を褒めたたえていた。
最後に堺は「この作品を『南国料理人』と言い間違える方が結構いますが、その気持ちがわかりました。作品の中にあるぽかぽかする感じが、すごい寒いところの物語なのに、あったかい気持ちになる不思議な映画だなと。今日は本当にありがとうございました」と、感無量の表情で語りかけた。
映画『南極料理人 4Kリマスター』は、11月13日より全国公開。
【写真】堺雅人、成長した小野花梨の姿に感動！
満員御礼の中、本編上映前にキャスト＆監督が客席に登場。堺が挨拶した後、観客とともに本編を鑑賞し、上映後は大きな拍手に包まれた。
堺は「幸せな作品に携わることができたんだと感謝しています。愛してくださった皆さんのお陰で僕らも再会できましたし、作品にも再び会えたなという気がしております」と、時を経ても作品を愛してくれるファンの存在に感謝した。
堺演じる調理担当・西村が作る料理も見どころの一つだが、生瀬が「一番美味しかった料理は何!?」とキャスト陣にアンケートを取ると、劇中でシュールな笑いを誘った伊勢海老のエビフライに軍配が上がった。古舘が「伊勢海老で!? と思うけれど、実際に食べるとメチャクチャ美味い！」と振り返ると、堺も「みそのタルタルが本当に美味しかった！」と絶賛した。
そして、小野がサプライズ登場。当時の舞台挨拶の演出と同じく、キャスト＆監督に一輪のバラを配りながらの登壇となった。撮影当時10歳で、現在28歳となった小野の立派な姿に全員が感激。
実は本編上映を後列で観ていたという小野は、当時の自分の姿に「とんでもない小ガキで！ ちゃんと成長したなあと思いました」と照れ笑い。父役の堺について「ずっと優しくしてくださって、何をやっても『いいね〜！』と言ってくれた」などと思い出を振り返ると、堺は「それは本当になにをやっても良かったからですよ」と、その才能を褒めたたえていた。
最後に堺は「この作品を『南国料理人』と言い間違える方が結構いますが、その気持ちがわかりました。作品の中にあるぽかぽかする感じが、すごい寒いところの物語なのに、あったかい気持ちになる不思議な映画だなと。今日は本当にありがとうございました」と、感無量の表情で語りかけた。
映画『南極料理人 4Kリマスター』は、11月13日より全国公開。