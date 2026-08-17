ドラマ『HEROES／ヒーローズ』出演俳優ヘイデン・パネッティーアさん死去、36歳
海外ドラマ『HEROES／ヒーローズ』や映画『スクリーム』シリーズなどで知られるヘイデン・パネッティーアさんが、現地時間8月16日に36歳の若さで亡くなった。死因は現時点で明らかになっていない。
【写真】透明感ある笑顔「ヘイデン・パネッティーアさん」フォトギャラリー
ヘイデンさんの父親がABC NEWSに声明を発表し、「愛するヘイデンが悲劇的な死を遂げたことを、深い悲しみとともにご報告いたします。彼女は素晴らしい輝きと存在感を持ち、彼女を知るすべての人、そして画面を通して彼女を観た多くの人に計り知れない愛と喜びをもたらしました」と明らかにした。
1989年にニューヨーク州北部で生まれたヘイデンさんは、1歳になる前からモデルとしてキャリアを始め、子役として『アリー my Love』や『LAW ＆ ORDER:性犯罪特捜班』などに出演したのち、『HEROES／ヒーローズ』でチアリーダーの高校生クレア・ベネットを演じ、ブレイクを果たした。
その後、『ナッシュビル カントリーミュージックの聖地』で新星ジュリエット・バーンズを演じ、ゴールデン・グローブ賞に2度ノミネートされるなど、高い評価を受けた。他の出演作に、デンゼル・ワシントン主演映画『タイタンズを忘れない』や、『スクリーム4： ネクスト・ジェネレーション』、『スクリーム6』などがある。
スクリーンの外では、ボクシング元世界ヘビー級チャンピオンのウラジミール・クリチコとの間に、2014年に娘のカヤが誕生。2023年には、当時28歳の弟を、心臓疾患により突然亡くす悲劇も経験した。今年5月には回顧録『This Is Me： A Reckoning（原題）』を上梓し、マネージャーを務めていた母親との複雑な関係や、長い芸能生活で自身が受けた虐待経験などを赤裸々に告白。また、アルコールや薬物問題を公表しており、2020年にはリハビリ施設へ入所した。
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ヘイデンさんの父親がABC NEWSに声明を発表し、「愛するヘイデンが悲劇的な死を遂げたことを、深い悲しみとともにご報告いたします。彼女は素晴らしい輝きと存在感を持ち、彼女を知るすべての人、そして画面を通して彼女を観た多くの人に計り知れない愛と喜びをもたらしました」と明らかにした。
その後、『ナッシュビル カントリーミュージックの聖地』で新星ジュリエット・バーンズを演じ、ゴールデン・グローブ賞に2度ノミネートされるなど、高い評価を受けた。他の出演作に、デンゼル・ワシントン主演映画『タイタンズを忘れない』や、『スクリーム4： ネクスト・ジェネレーション』、『スクリーム6』などがある。
スクリーンの外では、ボクシング元世界ヘビー級チャンピオンのウラジミール・クリチコとの間に、2014年に娘のカヤが誕生。2023年には、当時28歳の弟を、心臓疾患により突然亡くす悲劇も経験した。今年5月には回顧録『This Is Me： A Reckoning（原題）』を上梓し、マネージャーを務めていた母親との複雑な関係や、長い芸能生活で自身が受けた虐待経験などを赤裸々に告白。また、アルコールや薬物問題を公表しており、2020年にはリハビリ施設へ入所した。