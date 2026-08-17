豪華芸能人続々『トモダチ100人よべるかな？』シーズン2本編先行映像＆新場面写真解禁
Prime Videoにて8月28日から独占配信されるPrime Original『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』シーズン2より、プレイヤーの豪華芸能人への電話交渉＆統率力を捉えた本編先行映像、トモダチの感情が爆発する姿などを収めた新場面写真が解禁された。
【動画】豪華芸能人が続々登場『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』本編先行映像
本作は、日本のPrime Original史上最大の賞金1億円をかけた究極の友情実験バラエティ番組。シーズン1に続き、バナナマン設楽統とバカリズムがゲームマスターを務め、様々な仕掛けによって芸能人の“本気の友情”を試す。
そして、今回3人のプレイヤーに選ばれたのは、長谷川忍（シソンヌ）、増田貴久（NEWS）、ベッキーの3人。俳優、ミュージシャン、芸人、アスリートなど、様々な分野の豪華芸能人142名がトモダチとして集結し、「運動神経」、「チームワーク」、「知識」、「度胸」を競い合う、壮絶なチーム対抗バトルが繰り広げられる。
公開された本編先行映像には、「どんなトモダチよべるかな？」、「プレゼントでわかるトモダチ格差」、「裏切り者は誰？疑心暗鬼のトモダチ」、「統率力が問われるリーダーの行動」と題した4つの見どころを収録。
「どんなトモダチよべるかな？」編では、プレイヤーとして参加する長谷川、増田、ベッキーの豪華すぎる交友関係が明らかに。北川悠仁（ゆず）、唐沢寿明、本田翼ら国民的人気芸能人へ直接電話をかけて出演交渉する姿をはじめ、そうそうたる顔ぶれが並ぶ。
「プレゼントでわかるトモダチ格差」編では、プレーヤーがトモダチへプレゼントを提供する様子を見て、設楽が「劇団ひとりがずっと吠えてる（笑）」、バカリズムが「みんな、何をあげるかタレントの格で分けてるのが露骨ですよね」などと笑いながら語る。
また、「裏切り者は誰？疑心暗鬼のトモダチ」編には、「他のチームの誰かが、買収してるってこと？」と語る劇団ひとりが、周囲から裏切り者の疑いをかけられてオロオロする姿が。そんなひとりに対し、「デスゲームなのよ1人だけ」（バカリズム）、「1話2話では死なないけど、最後まで生きてないやつ」（設楽）などとコメントが飛び交う。
そして「統率力が問われるリーダーの行動」編では、トモダチの士気を高める一方で、優勝賞金から引かれていくプレゼントの提供をめぐって、各チームのリーダーの人柄がにじむ振る舞いが見て取れる。トモダチの劇団ひとりのリクエストを聞き逃しトモダチを呼ぶことに集中するベッキー、きめ細やかにチーム全員へバナナをプレゼントしてチームの士気を高める増田、トモダチへのプレゼントは最小限にして賞金を残すことに徹底する長谷川。本気で優勝を目指す各チームによる熾烈な駆け引きを垣間見ることができる。
新場面写真は、会場に着くや「どうしたらいいの、これ」と、不安げな表情を浮かべる中丸雄一をはじめ、苦笑いを浮かべる猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、コスプレ姿で床にへたり込むえなこ、チームを盛り上げる＝LOVEメンバーの姿など、個性豊かなトモダチ参加者の姿が切り取られている。
そのほか、「お前やったな コラァ!!」と怒号を飛ばす名倉潤（ネプチューン）や、「俺こいつと一緒か？」と叫ぶ津田篤宏（ダイアン）の鬼気迫る表情を捉えた写真も。それぞれのチーム内で不信感と混乱が巻き起り、波乱の展開を予感させる。果たして極限の友情実験を制するのはどのチームか。芸能人たちのリアルな絆と本性が剥き出しになる、衝撃の展開に期待が高まる。
『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』シーズン2はPrime Videoにて8月28日より独占配信。全6話。
【動画】豪華芸能人が続々登場『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』本編先行映像
本作は、日本のPrime Original史上最大の賞金1億円をかけた究極の友情実験バラエティ番組。シーズン1に続き、バナナマン設楽統とバカリズムがゲームマスターを務め、様々な仕掛けによって芸能人の“本気の友情”を試す。
公開された本編先行映像には、「どんなトモダチよべるかな？」、「プレゼントでわかるトモダチ格差」、「裏切り者は誰？疑心暗鬼のトモダチ」、「統率力が問われるリーダーの行動」と題した4つの見どころを収録。
「どんなトモダチよべるかな？」編では、プレイヤーとして参加する長谷川、増田、ベッキーの豪華すぎる交友関係が明らかに。北川悠仁（ゆず）、唐沢寿明、本田翼ら国民的人気芸能人へ直接電話をかけて出演交渉する姿をはじめ、そうそうたる顔ぶれが並ぶ。
「プレゼントでわかるトモダチ格差」編では、プレーヤーがトモダチへプレゼントを提供する様子を見て、設楽が「劇団ひとりがずっと吠えてる（笑）」、バカリズムが「みんな、何をあげるかタレントの格で分けてるのが露骨ですよね」などと笑いながら語る。
また、「裏切り者は誰？疑心暗鬼のトモダチ」編には、「他のチームの誰かが、買収してるってこと？」と語る劇団ひとりが、周囲から裏切り者の疑いをかけられてオロオロする姿が。そんなひとりに対し、「デスゲームなのよ1人だけ」（バカリズム）、「1話2話では死なないけど、最後まで生きてないやつ」（設楽）などとコメントが飛び交う。
そして「統率力が問われるリーダーの行動」編では、トモダチの士気を高める一方で、優勝賞金から引かれていくプレゼントの提供をめぐって、各チームのリーダーの人柄がにじむ振る舞いが見て取れる。トモダチの劇団ひとりのリクエストを聞き逃しトモダチを呼ぶことに集中するベッキー、きめ細やかにチーム全員へバナナをプレゼントしてチームの士気を高める増田、トモダチへのプレゼントは最小限にして賞金を残すことに徹底する長谷川。本気で優勝を目指す各チームによる熾烈な駆け引きを垣間見ることができる。
新場面写真は、会場に着くや「どうしたらいいの、これ」と、不安げな表情を浮かべる中丸雄一をはじめ、苦笑いを浮かべる猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、コスプレ姿で床にへたり込むえなこ、チームを盛り上げる＝LOVEメンバーの姿など、個性豊かなトモダチ参加者の姿が切り取られている。
そのほか、「お前やったな コラァ!!」と怒号を飛ばす名倉潤（ネプチューン）や、「俺こいつと一緒か？」と叫ぶ津田篤宏（ダイアン）の鬼気迫る表情を捉えた写真も。それぞれのチーム内で不信感と混乱が巻き起り、波乱の展開を予感させる。果たして極限の友情実験を制するのはどのチームか。芸能人たちのリアルな絆と本性が剥き出しになる、衝撃の展開に期待が高まる。
『賞金1億円の究極実験 トモダチ100人よべるかな？』シーズン2はPrime Videoにて8月28日より独占配信。全6話。