『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したKO1KEYZ、デビュー曲が本日先行配信＆MV公開
10月7日に日韓同時デビューするグローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）のデビュー曲「KO1KEYZ」が、本日8月17日よりデジタル先行配信開始となり、オフィシャルYouTubeにてMUSIC VIDEOが公開された。
【動画】KO1KEYZのデビュー曲「KO1KEYZ」Official MV
KO1KEYZは日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ。デビュー曲「KO1KEYZ」は、初恋のときめきを詰め込んだ、KO1KEYZの新たな物語の始まりを告げる楽曲だ。90年代を彷彿とさせるサウンドをベースに、爽やかさとエネルギーが融合しどこか懐かしくも新しい一曲。キャッチーな“キュントゥグン”のフレーズや“KEY”をテーマにした歌詞で、恋が始まる瞬間のワクワク感や胸の高鳴りを表現している。
MUSIC VIDEOでは、恋に落ちた瞬間のような、特別なときめきや見慣れた日常が少しずつ変化していく様子をノスタルジックな世界観で表現。KO1KEYZがときめきに満ちた世界へと導く“鍵（KEY）”となり、現実と非現実の境界で繰り広げられる青春の瞬間が描かれている。友達のような、初恋のような、ときには空想の中の存在のような、無邪気なメンバーの表情も見どころだ。
なおKO1KEYZは、現地時間8月14日にアメリカ・ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2026」に出演し、初めての海外ステージながらもエネルギッシュかつ爽やかなパフォーマンスで観客を魅了。「KO1KEYZ （Korean ver.）」を全世界初披露すると、SNSではKO1KEYZ関連のワードが多数トレンド入りするなど大きな話題を集めた。
今後は、8月・東京、9月・兵庫、11月・韓国（ソウル）の3ヵ所で初のファンミーティング「2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING」を開催。最速先行から多数の申し込みがあり、追加公演も決定。そのほか「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション2026 AUTUMN／WINTER」「Rakuten GirlsAward2026 AUTUMN／WINTER」などの大型イベントへの出演も決定している。
KO1KEYZのデビュー曲「KO1KEYZ」は配信中。デビューシングル「KO1KEYZ」は、10月7日発売。
【動画】KO1KEYZのデビュー曲「KO1KEYZ」Official MV
KO1KEYZは日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ。デビュー曲「KO1KEYZ」は、初恋のときめきを詰め込んだ、KO1KEYZの新たな物語の始まりを告げる楽曲だ。90年代を彷彿とさせるサウンドをベースに、爽やかさとエネルギーが融合しどこか懐かしくも新しい一曲。キャッチーな“キュントゥグン”のフレーズや“KEY”をテーマにした歌詞で、恋が始まる瞬間のワクワク感や胸の高鳴りを表現している。
なおKO1KEYZは、現地時間8月14日にアメリカ・ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2026」に出演し、初めての海外ステージながらもエネルギッシュかつ爽やかなパフォーマンスで観客を魅了。「KO1KEYZ （Korean ver.）」を全世界初披露すると、SNSではKO1KEYZ関連のワードが多数トレンド入りするなど大きな話題を集めた。
今後は、8月・東京、9月・兵庫、11月・韓国（ソウル）の3ヵ所で初のファンミーティング「2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING」を開催。最速先行から多数の申し込みがあり、追加公演も決定。そのほか「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション2026 AUTUMN／WINTER」「Rakuten GirlsAward2026 AUTUMN／WINTER」などの大型イベントへの出演も決定している。
KO1KEYZのデビュー曲「KO1KEYZ」は配信中。デビューシングル「KO1KEYZ」は、10月7日発売。