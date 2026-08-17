映画「ちいかわ」入場者プレゼント第3弾にセイレーン登場 8月22日より数量限定で配布
【モデルプレス＝2026/08/17】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード・通称「セイレーン編」が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」（7月24日公開）。この度、入場者プレゼント第3弾の情報が解禁された。
【写真】ファンと交流する「ちいかわ」キャラ
本作の入場者特典第3弾には、現在人気爆発中のセイレーンがついに登場。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをそれぞれ背中に乗せた全3種類の「ごきげんセイレーン」は、後ろに引いて手を離すとセイレーンが勢いよく走り出す、劇中さながらのスピード感を味わえる一品。数量限定で8月22日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」。連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し史上初の3連覇を達成、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が5億回を超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そして、数々の社会現象を巻き起こしてきた「ちいかわ」初の映画化、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は7月24日に公開となり、公開から24日（8月16日まで）で興行収入92.8億円、観客動員数645万人とヒットを記録している。シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”が描かれており「物語のテーマが奥深い」、「様々な視点から楽しめるから何度でも観たい」、「音楽の迫力が凄い」など、SNSを中心に話題となっている。（modelpress編集部）
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◆映画「ちいかわ」入場者プレゼント第3弾決定
本作の入場者特典第3弾には、現在人気爆発中のセイレーンがついに登場。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをそれぞれ背中に乗せた全3種類の「ごきげんセイレーン」は、後ろに引いて手を離すとセイレーンが勢いよく走り出す、劇中さながらのスピード感を味わえる一品。数量限定で8月22日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。
◆映画「ちいかわ」興行収入92.8億円
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」。連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を4度受賞し史上初の3連覇を達成、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が5億回を超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そして、数々の社会現象を巻き起こしてきた「ちいかわ」初の映画化、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は7月24日に公開となり、公開から24日（8月16日まで）で興行収入92.8億円、観客動員数645万人とヒットを記録している。シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”が描かれており「物語のテーマが奥深い」、「様々な視点から楽しめるから何度でも観たい」、「音楽の迫力が凄い」など、SNSを中心に話題となっている。（modelpress編集部）
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