『ミニオンズ＆モンスターズ』第2弾入場者特典は“科目：かいじゅう”のミニノート【８月21日〜】
公開中のアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』で、第2弾入場者プレゼント「オリジナルミニノート」が、8月21日から全国の上映劇場で数量限定配布されることが決定した。
【動画】『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告
今回のミニノートは、学校で使用するノートを思わせるポップなデザイン。表紙には、青く巨大なモンスター・フィリップスと、積み重なってバナナを渡そうとするミニオンズが描かれ、下部には「科目：かいじゅう」という遊び心のある言葉が添えられている。
入場者プレゼントは、一部を除く上映劇場で、各上映回につき鑑賞者1人に1冊配布。数量限定のため、なくなり次第終了となる。非売品で、チケットの購入だけでは受け取れず、劇場への入場が必要となる。
本作は、全世界累計興行収入56億ドルを記録する「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズの最新作。日本では、2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりのミニオンズ主役作品だ。
原始時代から“最強最悪のボス”を求めて旅を続けてきたミニオンズが、1920年代の“映画の都”ハリウッドへ。ひょんなことから自分たちでモンスター映画を作ることになり、本物のモンスターを召喚するが、現れたのは想定外の小さな緑色のモンスターだった。ミニオンズは自分たちが求める“最強のモンスター”を探しながら、予測不能な騒動を巻き起こしていく。
日本語吹替版には、ミニオンズの夢を支える映画監督・マックス役の松平健をはじめ、新たなボス候補・ドート役の千葉雄大、デビー役の鈴木愛理、謎多きモンスター・グーミー役の山寺宏一が出演。モンスターコンビのフィリップスとハワードを、バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメアリーをLiSAが演じている。
【動画】『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告
今回のミニノートは、学校で使用するノートを思わせるポップなデザイン。表紙には、青く巨大なモンスター・フィリップスと、積み重なってバナナを渡そうとするミニオンズが描かれ、下部には「科目：かいじゅう」という遊び心のある言葉が添えられている。
本作は、全世界累計興行収入56億ドルを記録する「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズの最新作。日本では、2022年公開の『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりのミニオンズ主役作品だ。
原始時代から“最強最悪のボス”を求めて旅を続けてきたミニオンズが、1920年代の“映画の都”ハリウッドへ。ひょんなことから自分たちでモンスター映画を作ることになり、本物のモンスターを召喚するが、現れたのは想定外の小さな緑色のモンスターだった。ミニオンズは自分たちが求める“最強のモンスター”を探しながら、予測不能な騒動を巻き起こしていく。
日本語吹替版には、ミニオンズの夢を支える映画監督・マックス役の松平健をはじめ、新たなボス候補・ドート役の千葉雄大、デビー役の鈴木愛理、謎多きモンスター・グーミー役の山寺宏一が出演。モンスターコンビのフィリップスとハワードを、バッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメアリーをLiSAが演じている。