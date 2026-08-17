明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“シマケン”佐野晶哉の新聞連載決定に歓喜
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「定めと選択」（第102回）が8月18日に放送される。
【写真】リウマチを患う男爵家の佳枝（相田翔子）『風、薫る』第102回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第102回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の小説が新聞で連載されることが決まり、りんとシマケンは喜びあう。リウマチを患う男爵家の佳枝（相田翔子）の派出看護も始まる中、しのぶ（木越明）に異変が起こる。シマケンの元にも思わぬ来訪者が訪れて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】リウマチを患う男爵家の佳枝（相田翔子）『風、薫る』第102回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第102回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の小説が新聞で連載されることが決まり、りんとシマケンは喜びあう。リウマチを患う男爵家の佳枝（相田翔子）の派出看護も始まる中、しのぶ（木越明）に異変が起こる。シマケンの元にも思わぬ来訪者が訪れて…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。