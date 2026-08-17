「頼むよディズニー！」オビ＝ワン再演にユアン・マクレガーが本気意欲 ─ 『新たなる希望』までの空白期間を描きたい？

『スター・ウォーズ』シリーズでオビ＝ワン・ケノービを演じてきたユアン・マクレガーが、再び同役を演じたいとの思いをあらためて語った。これまでも続編への意欲を繰り返し示してきたマクレガーは、今度はディズニーへ向けてユーモアを交えながらラブコールを送っている。

米のインタビューに応じたマクレガーは、オビ＝ワン役への復帰について「決断はディズニー次第」だとアピールしている。「彼らの準備ができたら、僕はいつでもOKです。ただ、どうやら向こうの準備が整っていないようですね。でも僕は乗り気ですよ」とコメント。さらに、ディズニープラスのドラマ「オビ＝ワン・ケノービ」最終話のラストシーンに触れながら、こう語った。

「『オビ＝ワン』シリーズのラストで僕は砂漠へと歩み、そこを離れることにします。ルークにプレッシャーをかけ続けるわけにはいかないと気づくんです。彼は子供らしく過ごすべきだと悟り、オーウェン叔父さんとベルー叔母さんに彼を託して、僕は去ります。するとクワイ＝ガンが戻ってきて、僕らは旅立つわけだけど、一体どこへ向かうのか？」

さらに、「次にオビ＝ワン・ケノービが登場する時には、アレック・ギネスが演じた年老いた姿になっています。その間に何があったのか。僕は残りのキャリアをかけて、そういう物語に取り組みたいんです。シリーズでも映画でも構いません。時間はたっぷりあります。僕がアレック・ギネスの年齢になるまで、まだ10年ありますから。だから、さあ、頼むよディズニー！」と熱く呼びかけた。

マクレガーは1999年公開の『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』で若き日のオビ＝ワン役を演じ、『エピソード2／クローンの攻撃』（2002）、『エピソード3／シスの復讐』（2005）にも続投。17年ぶりに同役へ復帰した2022年配信の「オビ＝ワン・ケノービ」は、米国で年間65億分視聴され、その年のディズニープラスのオリジナルシリーズで2番目に多く視聴された作品となった。

ドラマは当初からリミテッドシリーズとして企画されていたが、マクレガーは以前から続編への意欲を何度も公言してきた。2022年には英GQのインタビューで「続編をやれたらと願っています。時々こうした作品に出演できるだけでも幸せです」と語り、その後もイベントやインタビューのたびにオビ＝ワン役への愛着を隠さず、再演を望む姿勢を示し続けている。

現時点で、「オビ＝ワン・ケノービ」シーズン2や新たな映画は正式発表されていない。長年ファンに愛されてきたジェダイ・マスターの新たな冒険が、いつか実現することを期待したい。

「オビ＝ワン・ケノービ」はディズニープラスで独占配信中。

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