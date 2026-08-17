『オークストリートの異変』なぜ恐竜を住宅街へ？監督＆J・J・エイブラムスが語る80年代映画への愛、続編構想【インタビュー】

恐竜が現れるのは、遠い孤島でもテーマパークでもない。舞台は、ごく普通のアメリカ郊外の住宅街だ。アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが主演する映画『オークストリートの異変』は、平穏な日常のすぐ隣に恐竜が出現するという大胆な設定から、家族のサバイバルを描く完全オリジナルのスペクタクル大作である。

監督・脚本を務めたのは、『イット・フォローズ』（2014）『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）で独創的な映像世界を築いてきたデヴィッド・ロバート・ミッチェル。製作には『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（2015）などのJ・J・エイブラムスが名を連ねた。ミッチェル自身の少年時代の記憶と、1970年代後半から80年代初頭にかけてのスピルバーグ作品やブロックバスター映画への愛情を土台に、巨大な恐竜のスペクタクルと、ごく普通の家族のドラマをひとつにした。

THE RIVERでは、ミッチェル監督とエイブラムスに単独インタビューを実施。なぜ恐竜を住宅街に放ったのか。ブライアン・デ・パルマへの敬意が込められた映像表現、80年代を舞台にした理由、歴代の恐竜映画との差別化、監督とプロデューサーの関係、そして早くも頭の中にあるという“続きの物語”まで、二人にじっくりと聞いた。

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『オークストリートの異変』デヴィッド・ロバート・ミッチェル＆J・J・エイブラムス 単独インタビュー

──本作はある意味、『ジュラシック・パーク』の構図をひっくり返しているところが非常に面白いと思いました。人間が恐竜の領域へ立ち入っていくのではなく、恐竜のほうが郊外の住宅地にやってくる。このアイデアはどのように生まれたのでしょうか。「ここに恐竜が現れたら面白いんじゃないか」といった話をされたと思いますが、そのプロセスを教えてください。

デヴィッド・ロバート・ミッチェル：まさにそこが、この物語で僕がワクワクしたところでした。脚本を書こうと思った最初のアイデア、そして原動力になったのは、ものすごくファンタジックなものと、ごく普通の、ある意味では平凡なアメリカの郊外住宅地を融合させることだったんです。

僕自身、そういう場所で育ちました。だから、自分の家のすぐそば、自宅の庭の外、つまり自分が最も安全だと感じている場所に恐竜がいる、という状況がすぐに面白いと思えたんです。

映像的にも、大きな動物たちが裏庭を歩いていたり、ガレージの向こう側を移動していたり、プールの水を飲んでいたりする。その対比には、僕にとって純粋な楽しさがあるんです。だから、そういった要素を組み合わせながら脚本を作っていきたいと思いました。

──その見せ方も素晴らしかったです。いくつかのシーンでは、画面の構図も非常に印象的でした。おそらくスプリット・ディオプター（※画面の手前と奥の両方にピントを合わせる）を使ったショットですよね？

デヴィッド：ええ。かなり使っています。

──ああいった映像的な手法を使った意図について教えていただけますか？

デヴィッド：僕はブライアン・デ・パルマの大ファンなんです。前景と背景の両方にピントが合っている画が大好きで。ひとつの固定されたフレームの中で、前景に何があるのか、中間に何があるのか、そして背景に何があるのか、ということを使って遊ぶのが好きなんです。

スプリット・ディオプターのようなディープフォーカスのショットには、とても面白い効果があると思っています。普通の構図なら、たとえば前景にピントが合っていて背景はボケていることがありますよね。でもスプリット・ディオプターを使うことで、観客は前景と背景の両方に注意を向けるようになるんです。

──本作の恐竜は、人間に友好的でもなければ、感情移入できるような存在でもありません。まさに文字通り「冷血な爬虫類」として描かれています。その意味では、本作は『ジュラシック・パーク』よりも『ジョーズ』の系譜に近い作品だと言えるのでしょうか？

デヴィッド：面白い質問ですね。僕自身、子どものころから本当にいろいろな恐竜映画を観て育ちました。父が大の恐竜好きだったので、レイ・ハリーハウゼンの作品、たとえば『恐竜グワンジ』なんかも観ていました。本当にたくさんありますよね。

ただ、この映画はいくつかの異なることをやっていると思います。恐竜にちょっとした遊び心を感じられる場面もありますし、一方では『ジョーズ』のような容赦のなさが出てくる場面もある。

結局のところ、僕としてはこの題材でオリジナルかつユニークなものを作りたかったんです。当然、今おっしゃったようなさまざまな作品から影響を受けながら、同時に新しいものを作ろうとしていました。

──監督とプロデューサーとで、最初から作品の方向性については意見が一致していたのでしょうか？ 逆に、考え方の違いや、それぞれ異なるアプローチがあって話し合いが必要になった部分はありましたか？

J・J・エイブラムス：プロデューサーとして映画に参加する場合、自分の仕事は監督のビジョンを実現する手助けをすることだと思っています。だからこの作品について、「この映画は何なのか」「どういう前提の映画なのか」という部分で意見が食い違ったことはなかったと思います。僕たちが考えていたのは、「それをどうやって最高の形で実現するのか」ということでした。

デヴィッド：どうやって実際に成立させるのか、ということですね。

エイブラムス：そうです。僕たちはかなり恵まれた“遊び場”を与えてもらって、そこで遊ぶことができました。ただ、それでも映画作りでは「十分」ということはなかなかない。どこで撮影するのか、誰と撮るのか、どうやるのか、いつやるのか。そういったことを全部考えなければいけません。

僕は脚本を読ませてもらって、デヴィッドがやろうとしていることが大好きでした。だから僕や他のプロデューサーたちの仕事は、それをどうすれば可能な限り最高の形で実現できるか、ということだったんです。

そして実際、完成した作品は、最初の脚本に書かれていたものを大きく引き上げていると感じています。本当にエキサイティングな仕上がりになりました。

──恐竜映画には非常に長い歴史があり、「恐竜映画ならこういうものが見られるだろう」という観客側の期待もすでに存在しています。そこに今回、新たな一本を加えるわけですが、この物語ならではの特徴、ほかの恐竜映画とは違うところは何だと思いますか？

デヴィッド：先ほども言ったように、この映画の舞台は1980年代初頭です。僕自身が子どもだった時代ですし、舞台も僕が育ったアメリカ中西部です。だから、かなり個人的なつながりがあります。

この物語では、そういう現実に根ざしたところから始めて、大規模なスペクタクルや非常に面白いセットピースを描いていく。ただ、それらを家族の視点を通して体験できるようにしたかったんです。

そして登場人物たちを、本当に観客が感情移入できる人間として描きたかった。彼らは単なる物語上の駒ではありません。何かを体験するためのアバターでもない。観客が本当に彼らのことを大切に思えるような人物にしたかったんです。

つまり根本的には、僕たちは「家族ドラマ」を作っている。その家族が、ある状況をきっかけに、自宅の外にいる恐竜たちにも対処しなければならなくなる、という映画なんです。

──1980年代の郊外住宅地という舞台についてお話しされましたが、そこもとても魅力的でした。なぜ現代ではなく、1980年代を舞台にしたのでしょうか？ 現代だと登場人物がスマートフォンなどですぐに恐竜への対処法を調べてしまうから、という理由もあったのでしょうか？

デヴィッド：実際のところ、現代を舞台にしていたとしても、彼らは電力を失うことになりますし、そういった情報にアクセスする手段も失うことになるので、そこはあまり変わらなかったと思います。

僕にとって出発点になったのは、やはり自分自身の個人的な記憶でした。あの時代の子ども時代の思い出を通して脚本を書いた、ということです。それがひとつ。

もうひとつは、この映画が1970年代後半から80年代初頭のスピルバーグ作品をはじめ、当時のさまざまな映画から強く影響を受けていることです。もちろんスピルバーグ作品だけではなく、あの時代のブロックバスター映画の多くに、僕は個人的に強い思い入れがあります。

あのころの映画には、キャラクターを軸に物語を現実に根づかせているものが多かったと思うんです。大きなスペクタクルはある。でも、それを観客が感情移入できるキャラクターを通して体験するからこそ、意味を持つ。だから、この映画ではその二つを組み合わせています。

時代設定そのものだけでなく、カメラワークや構図といった面でも当時の映画を参照しました。現代の映画と比べると、おそらくこの作品はカット割りも少し控えめです。そういうさまざまな方法で、あの時代の映画を意識していました。

エイブラムス：もうひとつ言えるのは、この映画にはある種の「時代を超えた普遍性」があるということです。近所一帯で異変が起きて、先ほど言ったように停電して、あらゆる手段を失ってしまう。舞台は1980年代初頭ですが、不思議なことに、登場人物たちが抱えている問題は現代の人々にもそのまま通じるように感じるんです。

彼らが直面するのは、とても原始的な「生き残る」という問題ですから。物語がどの時代から始まったとしても、結局は同じようなサバイバルを経験することになると思います。

──最後の質問です。もし続編を作ることが可能になったら、興味はありますか？

デヴィッド：ええ。まずは今回の作品がどうなるかを見てみないといけませんけどね！ただ、まだ語れる物語のアイデアはあります。どうなるか、見てみましょう。

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『オークストリートの異変』は大ヒット上映中。