ホロライブ・戌神ころね、初見リスナーに「ゆびゆび」を解説 物騒すぎる意味に反響「担保で草」「完全にホラー」
「ホロライブ」所属Vtuber・戌神ころねさんが、17日までにチャンネルを更新。自身がたまに口にする「ゆびゆび」という台詞の意味をリスナーに解説すると、「完全にホラー」などの反響が集まった。
【動画】「ゆびゆび」に込められた予想外の設定を語るころねさん（1：30：13ごろ）
「ゆびゆび」は、ころねさんが配信などでたまに話す、あいさつのような言葉だ。13日に行われた配信『お盆の雑談』には、この言葉の意味が気になるというリスナーが登場し「ゆびゆびってどゆことってなって気になって来ました」とコメント。
この質問にころねさんは「リスナーさんがころねの配信を見にきますよね？ 途中離脱しないようにみんなが指を切って一旦ころねに預けるんですね。で、見終わるまで返しませんよ、最後まで配信を見てほしいなっていう気持ちで『ゆびゆび』と言ってるってことです」「イマジナリー指みたいな。そういう設定でやらせてもらってます」と解説。あくまでも“設定”ではあるものの、予想外すぎる意味が込められていた。
この回答にリスナーからは「初見バイバイ」「なお返ってこない模様」「担保で草」「完全にホラー」「あ、え？そうなの？？？指が好きなのかとおもてた」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」
【動画】「ゆびゆび」に込められた予想外の設定を語るころねさん（1：30：13ごろ）
「ゆびゆび」は、ころねさんが配信などでたまに話す、あいさつのような言葉だ。13日に行われた配信『お盆の雑談』には、この言葉の意味が気になるというリスナーが登場し「ゆびゆびってどゆことってなって気になって来ました」とコメント。
この回答にリスナーからは「初見バイバイ」「なお返ってこない模様」「担保で草」「完全にホラー」「あ、え？そうなの？？？指が好きなのかとおもてた」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」