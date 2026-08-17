『豊臣兄弟！』“市”宮崎あおいの覚悟に“小一郎”仲野太賀あ然 ネット称賛続々「誰よりも信長」「凄みを感じた」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第31回「これで、お別れにございます」が16日に放送され、市（宮崎あおい）が小一郎（仲野）の前で覚悟を見せると、ネット上には「主役感、半端ない」「誰よりも信長様っぽい」「凄みを感じた」などの声が集まった。
【写真】市（宮崎あおい）の言葉にあ然とする小一郎（仲野太賀）第31回「これで、お別れにございます」より
清須会議後の秀吉（池松壮亮）の行動が織田家中に波紋を広げる中、亡くなった信長の妹・市は秀吉に対抗するため勝家（山口馬木也）に嫁ぐ。そんな中、信孝（結木滉星）が幼い当主・三法師（清水伊織）を岐阜へ連れ去ったことで、織田家の主導権争いが水面下で激化する…。
そんな第31回のクライマックスでは、小一郎が市のもとへ。秀吉と対立する道を突き進む市に、小一郎は「今ならまだ引き返せまする」と語りかける。その後も、説得を続ける小一郎に、市は「こうなる道を選んだのは秀吉じゃ」と応じる。
市は“共に生きる道があるはず”と訴える小一郎に対して、秀吉が所有する播磨以外の所領をすべて譲ること、そして身内から3名人質として差し出すことを要求。
返答に困る小一郎に、市は“織田家の誇りを守る”と主張する。そして市は小一郎に近付き、懐から取り出した短刀を目の前に置くと「私を殺してみよ」と言い放つ。思わずあ然とする小一郎に、続けて市は「織田家を滅ぼすとはそういうことじゃ」「兄上の志は私が受け継ぐ」と宣言するのだった。
小一郎の前で自らの“覚悟”を示した市に対して、ネット上には「お市様、強い！主役感、半端ない」「誰よりも信長様っぽい」「ヤバい、今回のお市様、超カッコいい!!」といった反響が続出。また市役の宮崎の熱演にも「さすが宮崎あおいだな…」「凄みを感じた」などの投稿も相次いでいた。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】市（宮崎あおい）の言葉にあ然とする小一郎（仲野太賀）第31回「これで、お別れにございます」より
清須会議後の秀吉（池松壮亮）の行動が織田家中に波紋を広げる中、亡くなった信長の妹・市は秀吉に対抗するため勝家（山口馬木也）に嫁ぐ。そんな中、信孝（結木滉星）が幼い当主・三法師（清水伊織）を岐阜へ連れ去ったことで、織田家の主導権争いが水面下で激化する…。
市は“共に生きる道があるはず”と訴える小一郎に対して、秀吉が所有する播磨以外の所領をすべて譲ること、そして身内から3名人質として差し出すことを要求。
返答に困る小一郎に、市は“織田家の誇りを守る”と主張する。そして市は小一郎に近付き、懐から取り出した短刀を目の前に置くと「私を殺してみよ」と言い放つ。思わずあ然とする小一郎に、続けて市は「織田家を滅ぼすとはそういうことじゃ」「兄上の志は私が受け継ぐ」と宣言するのだった。
小一郎の前で自らの“覚悟”を示した市に対して、ネット上には「お市様、強い！主役感、半端ない」「誰よりも信長様っぽい」「ヤバい、今回のお市様、超カッコいい!!」といった反響が続出。また市役の宮崎の熱演にも「さすが宮崎あおいだな…」「凄みを感じた」などの投稿も相次いでいた。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」