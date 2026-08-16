『VIVANT』第14話場面カット 暗闇に浮かぶ乃木の笑みは絶望の果てか、それとも――？
今夜8月16日21時より放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第14話より、場面写真1カットが先行解禁された。
【写真】『VIVANT』純愛を貫いたチョッキー役俳優、素顔に反響「イケメンすぎる」
写真に写っているのは、暗闇の中で浮かび上がる乃木憂助（堺）の不敵な笑み。一見、乃木のもう一つの人格、F（堺／二役）のような自信に満ちた表情にも見える。その獲物を狙うような視線は何を見据えているのだろうか…。
前回放送の第13話では、“相棒”野崎（阿部寛）の裏切りに絶句し、その暗躍のすべてを理解すると今度は目に涙を浮かべ絶叫した乃木。野崎の裏切りの狙いが不明のまま突入する今夜放送の第14話。乃木の一変した表情は絶望の果てか、あるいは反撃開始の狼煙となるか…？
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
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写真に写っているのは、暗闇の中で浮かび上がる乃木憂助（堺）の不敵な笑み。一見、乃木のもう一つの人格、F（堺／二役）のような自信に満ちた表情にも見える。その獲物を狙うような視線は何を見据えているのだろうか…。
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