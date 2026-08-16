アン・ハサウェイ＆ユアン・マクレガー主演の恐竜サバイバル映画『オークストリートの異変』、早くも続編の可能性アリ？

『イット・フォローズ』（2014）『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督・脚本を務める本作は、謎の宇宙的現象によって、アメリカ郊外の住宅街オークストリートが見知らぬ場所へと丸ごと移動してしまう物語。そこには恐竜たちが生息しており、家族は力を合わせて生き延びることになる。

THE RIVERではミッチェル監督と製作のJ・J・エイブラムスに。ミッチェルに「もし続編を作ることが可能になったら、興味はありますか？」と尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。

「まずは今回の作品がどうなるかを見てみないといけませんけどね！ただ、まだ語れる物語のアイデアはあります。どうなるか、見てみましょう。」

どうやらミッチェルの頭の中には、オークストリートをめぐる物語の“その先”がすでにあるらしい。確かに本編では、アイデア次第でさらに拡張ができそうな物語が描かれている。

もっとも、今回の発言は続編の製作決定を意味するものではない。ミッチェル自身も「まずは今回の作品がどうなるか」と慎重な姿勢を見せている。とはいえ、本作は早くも好調な滑り出しを見せている。米では批評家スコア83％の上々スタート。「この夏最高の映画の一つ」「近年の夏のシネコン映画に欠けていた作品そのもの」といった称賛のほか、大手スタジオによる「オリジナルのスペクタクル映画」の好例だと評価する声も上がっている。

シリーズ物や既存IPがひしめく夏の大作シーズンに、完全オリジナルの恐竜映画として飛び込んできた『オークストリートの異変』。もし観客からも支持を集めることになれば、ミッチェルがすでに温めているという「まだ語れる物語」がスクリーンに現れる日も来るかもしれない。

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『オークストリートの異変』は大ヒット上映中。