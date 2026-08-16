『名探偵プリキュア！』敵の新たな姿・キュアアルカナのビジュアル解禁 新フォームの情報も
アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）より、敵のプリキュアであるキュアアルカナ・シャドウの新たな姿「キュアアルカナ」が解禁された。
【写真】新たなフォーム「スターキラリングフォーム」とは？
「キュアアルカナ」は、これまでの黒を基調としたデザインから、白を基調としたデザインに大きくフォームチェンジ。変身前の姿、森亜るるかのペンダントにも変化が…。
8月16日放送の第29話時点では、いまだ名探偵プリキュアの3人と敵対し、怪盗団ファントムに所属しているキュアアルカナ・シャドウ。このあとどのようにして、キュアアルカナに変身していくのか…？
併せて、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナの新フォームである「スターキラリングフォーム」も解禁。胸元のブローチから伸びる大きなピンクのリボン、紫のヴェール、星のあしらいが共通になった幻想的な衣装だ。さらに、おそろいの指輪も。
「スターキラリングフォーム」は、キャラクターデザインを務める矢野茜が考案。4人が「スターキラリングフォーム」に変身し、力を合わせて怪盗団ファントムに立ち向かう。
そして、第29話から『名探偵プリキュア！』の後期エンディング主題歌、熊田茜音＆増井優花が歌う「いつかわかる☆きっとあえる」が放送開始となった。YouTubeで800万回以上再生され、大きな話題となった前期エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」とは雰囲気が変わり、遊園地を背景に4人がしっとりとダンスを合わせる様子が映し出されている。
一方、9月18日より全国公開を迎える『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、映画でしか見られない特別なフォーム、キュアアンサーの「フューチャーフォーム」も解禁となった。軽やかな黄金の羽と、すっきりと上品な装いとなったデザインは、映画でキャラクターデザインを務める宮本絵美子が考案した。キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナの「フューチャーフォーム」は後日解禁される。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の「ファイナルビジュアル」にもキュアアルカナが登場。キュアアルカナ・シャドウと対になるように描かれている。
さらに、キャラクターデザインムビチケ前売券（カード）にキュアアルカナのデザインが追加登場した。本日8月16日より各種通販サイト・プリキュア プリティストア（一部店舗を除く）ほかにて販売開始予定。
アニメ『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【写真】新たなフォーム「スターキラリングフォーム」とは？
「キュアアルカナ」は、これまでの黒を基調としたデザインから、白を基調としたデザインに大きくフォームチェンジ。変身前の姿、森亜るるかのペンダントにも変化が…。
8月16日放送の第29話時点では、いまだ名探偵プリキュアの3人と敵対し、怪盗団ファントムに所属しているキュアアルカナ・シャドウ。このあとどのようにして、キュアアルカナに変身していくのか…？
「スターキラリングフォーム」は、キャラクターデザインを務める矢野茜が考案。4人が「スターキラリングフォーム」に変身し、力を合わせて怪盗団ファントムに立ち向かう。
そして、第29話から『名探偵プリキュア！』の後期エンディング主題歌、熊田茜音＆増井優花が歌う「いつかわかる☆きっとあえる」が放送開始となった。YouTubeで800万回以上再生され、大きな話題となった前期エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」とは雰囲気が変わり、遊園地を背景に4人がしっとりとダンスを合わせる様子が映し出されている。
一方、9月18日より全国公開を迎える『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、映画でしか見られない特別なフォーム、キュアアンサーの「フューチャーフォーム」も解禁となった。軽やかな黄金の羽と、すっきりと上品な装いとなったデザインは、映画でキャラクターデザインを務める宮本絵美子が考案した。キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナの「フューチャーフォーム」は後日解禁される。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の「ファイナルビジュアル」にもキュアアルカナが登場。キュアアルカナ・シャドウと対になるように描かれている。
さらに、キャラクターデザインムビチケ前売券（カード）にキュアアルカナのデザインが追加登場した。本日8月16日より各種通販サイト・プリキュア プリティストア（一部店舗を除く）ほかにて販売開始予定。
アニメ『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。