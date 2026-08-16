『豊臣兄弟！』第31回 “小一郎”仲野太賀と“秀吉”池松壮亮、泥沼の権力闘争へ身を投じる
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第31回「これで、お別れにございます」が16日の今夜放送される。
【写真】市（宮崎あおい）が勝家（山口馬木也）に嫁ぐことに 第31回「これで、お別れにございます」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第31回「これで、お別れにございます」あらすじ】
清須会議後の秀吉（池松壮亮）の行動が織田家中に波紋を広げる中、市（宮崎あおい）は秀吉に対抗するため勝家（山口馬木也）に嫁ぐ。さらに信孝（結木滉星）が幼い織田家当主・三法師を岐阜へ連れ去ったことで、水面下の主導権争いが激化。
小一郎（仲野）は三法師を取り戻すべく重臣らの協力を仰ぐが拒絶されてしまう。そこで「信長の葬儀を行う」という名目で関係者を集め、話し合いをしようと試みる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】市（宮崎あおい）が勝家（山口馬木也）に嫁ぐことに 第31回「これで、お別れにございます」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
清須会議後の秀吉（池松壮亮）の行動が織田家中に波紋を広げる中、市（宮崎あおい）は秀吉に対抗するため勝家（山口馬木也）に嫁ぐ。さらに信孝（結木滉星）が幼い織田家当主・三法師を岐阜へ連れ去ったことで、水面下の主導権争いが激化。
小一郎（仲野）は三法師を取り戻すべく重臣らの協力を仰ぐが拒絶されてしまう。そこで「信長の葬儀を行う」という名目で関係者を集め、話し合いをしようと試みる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」