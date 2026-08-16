『VIVANT』第14話“野崎”阿部寛、暗躍の全貌＆今作最大の宿敵となる組織も明らかに
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第14話が16日の今夜放送される。
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本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第14話あらすじ
囚われた5人の別班を追う乃木（堺）は、ノゴーン・ベキ（役所広司）脱獄を実行した新庄（竜星涼）を主犯と見て、タイへ渡った。その乃木の前に新たなる別班員として姿を現したのは丸菱商事の長野専務（小日向文世）。長野の協力により、新庄を追い詰め拷問する乃木だったが別班の一件には新庄が関与していないことを知る。
そして遂に、別班を捕らえた真犯人が姿を現す。それはバルカで出会い命を助けられた恩人、公安の野崎（阿部寛）だった。野崎、暗躍の全貌に加えて異国の地で彼を待ち受けていた今作最大の宿敵となる組織も明らかになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
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本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
囚われた5人の別班を追う乃木（堺）は、ノゴーン・ベキ（役所広司）脱獄を実行した新庄（竜星涼）を主犯と見て、タイへ渡った。その乃木の前に新たなる別班員として姿を現したのは丸菱商事の長野専務（小日向文世）。長野の協力により、新庄を追い詰め拷問する乃木だったが別班の一件には新庄が関与していないことを知る。
そして遂に、別班を捕らえた真犯人が姿を現す。それはバルカで出会い命を助けられた恩人、公安の野崎（阿部寛）だった。野崎、暗躍の全貌に加えて異国の地で彼を待ち受けていた今作最大の宿敵となる組織も明らかになる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。