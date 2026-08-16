『マイ・フィクション』第7話 ついに衝撃の真実が明らかになる
Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演するドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の第7話が今夜放送。ついに衝撃の真実が明らかになる。
【写真】二宮祐介（玉森裕太）は一体何者なのか 『マイ・フィクション』第7話場面カット
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
■第7話あらすじ
記憶を取り戻した二宮祐介（玉森）は、由梨（森川葵）と賢人（日影琉叶）が待つ我が家へとついに帰還を果たす。
喜びつつも突然のことに困惑する由梨に、二宮は、犯罪者の記憶を改ざんして別人に生まれ変わらせる、『Persona Shift program（ペルソナ・シフト・プログラム）』が廃止されたこと、また、津村大輔（野村周平）は殺人の罪で逮捕され、石野奈々美（宮澤エマ）は娘と安全な場所で新生活を始めたことを報告する。「これで全部、元通りだ」という二宮の言葉を信じたい由梨。だが、実際の津村と奈々美は、ニューロヴァイスの施設で監禁状態にあった。
翌日、二宮は由梨の目を盗んで香坂睦美（国仲涼子）と接触。すべてを知ってしまった津村と奈々美を差し出すことを条件に、由梨と賢人には近づかないよう、交渉していた二宮。そんな二宮に香坂は、約束の対価として新たな協力を要請する。
それは、8年前に室谷隆敏（吉村界人）が起こした無差別殺傷事件に巻き込まれた、娘・ゆず季（田牧そら）に関することだった。2年前、二宮はなぜ“伊川正樹”として生まれ変わったのか？ そして、警察官だったはずの二宮祐介は、一体何者なのか？ ついに、衝撃の真実が明らかになる。
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。
【写真】二宮祐介（玉森裕太）は一体何者なのか 『マイ・フィクション』第7話場面カット
本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。
■第7話あらすじ
記憶を取り戻した二宮祐介（玉森）は、由梨（森川葵）と賢人（日影琉叶）が待つ我が家へとついに帰還を果たす。
翌日、二宮は由梨の目を盗んで香坂睦美（国仲涼子）と接触。すべてを知ってしまった津村と奈々美を差し出すことを条件に、由梨と賢人には近づかないよう、交渉していた二宮。そんな二宮に香坂は、約束の対価として新たな協力を要請する。
それは、8年前に室谷隆敏（吉村界人）が起こした無差別殺傷事件に巻き込まれた、娘・ゆず季（田牧そら）に関することだった。2年前、二宮はなぜ“伊川正樹”として生まれ変わったのか？ そして、警察官だったはずの二宮祐介は、一体何者なのか？ ついに、衝撃の真実が明らかになる。
ドラマ『マイ・フィクション』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜22時15分放送。