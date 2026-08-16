フォロワー500万の165cm美女、ピンクのキャミソール姿が「スタイル抜群」「すっっごい」
クリエイターのちゆうが14日までにTikTokを更新。美しさが際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「つまんなくさせないよ？」と投稿したのは、ピンクのキャミソールに白いシャツを羽織った自身のダンス姿。ファンからは「スタイル抜群」「すっっごい」などの反響が集まっている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女が「プロポーション抜群」 水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「つまんなくさせないよ？」と投稿したのは、ピンクのキャミソールに白いシャツを羽織った自身のダンス姿。ファンからは「スタイル抜群」「すっっごい」などの反響が集まっている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）