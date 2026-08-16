『告白−25年目の秘密−』殺害事件の真犯人は予想外の人物！ネット騒然「どういうこと？？」「ストーカーなの？」（ネタバレあり）
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が15日に放送され、殺害事件の真犯人が明らかになると、ネット上には「は？どういうこと？？」「想定外すぎ」「ストーカーなの？なんなの？？」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】真犯人に対峙するサユリ（水野美紀）『告白−25年目の秘密−』第6話より
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、25年間片想いしてきた上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）と観覧車デートに出かけ、夢のような時間を過ごすが、ひそかに麻里子と同じ中学と高校に通っていたことがバレてしまう。ずっと前から近くで爽太に見られていたことを知った麻里子は戸惑いを隠せず、爽太を置いて帰ってしまう…。
一方、爽太に殺人の疑いをかける捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）ら警察は、爽太と麻里子がずっと同じ学校に通っていた事実を突き止め、爽太の犯行動機を推測。麻里子に対して強い執着を持つ爽太が、麻里子と社内でポジション争いをしていた立岩剛志（丸山智己）を殺害したのではないかとにらむ。
そんな中、麻里子の幸せを守ろうとする爽太は、麻里子の実母・恭子の事故死に違和感を覚え、ある人物に会いに行くのだった。
そんな第6話の終盤では、刑事の佐倉が立岩を殺害していたことが判明。麻里子の継母・サユリ（水野美紀）と不倫関係にあった立岩は、サユリに頼まれ、麻里子と見合いをした佐倉の素性を調べていたが、25年前の佐倉の秘密を知ったことで殺害されたのだ。
殺害事件の犯人が判明すると、ネット上には「は？どういうこと？？」「え…嘘でしょ…」「まさかの犯人だし、急展開だし」「えーーー!!犯人想定外すぎ」といった反響が続出。
また、佐倉がかつて野瀬家に出入りしていたことも明らかになると「25年前に野瀬家に出入り!?コイツももしかしてストーカー？？」「佐倉さん裏ある人だったんだ…ストーカーなの？なんなの？？」などの投稿も相次いでいた。
【写真】真犯人に対峙するサユリ（水野美紀）『告白−25年目の秘密−』第6話より
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、25年間片想いしてきた上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）と観覧車デートに出かけ、夢のような時間を過ごすが、ひそかに麻里子と同じ中学と高校に通っていたことがバレてしまう。ずっと前から近くで爽太に見られていたことを知った麻里子は戸惑いを隠せず、爽太を置いて帰ってしまう…。
そんな中、麻里子の幸せを守ろうとする爽太は、麻里子の実母・恭子の事故死に違和感を覚え、ある人物に会いに行くのだった。
そんな第6話の終盤では、刑事の佐倉が立岩を殺害していたことが判明。麻里子の継母・サユリ（水野美紀）と不倫関係にあった立岩は、サユリに頼まれ、麻里子と見合いをした佐倉の素性を調べていたが、25年前の佐倉の秘密を知ったことで殺害されたのだ。
殺害事件の犯人が判明すると、ネット上には「は？どういうこと？？」「え…嘘でしょ…」「まさかの犯人だし、急展開だし」「えーーー!!犯人想定外すぎ」といった反響が続出。
また、佐倉がかつて野瀬家に出入りしていたことも明らかになると「25年前に野瀬家に出入り!?コイツももしかしてストーカー？？」「佐倉さん裏ある人だったんだ…ストーカーなの？なんなの？？」などの投稿も相次いでいた。