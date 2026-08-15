『ブルーイ』初の長編映画化、2027年夏に日本公開 シリーズ初の3Dアニメーションに
世界的人気アニメーションシリーズ『ブルーイ』初の長編映画『映画 ブルーイ（原題：The Bluey Movie）』が、2027年夏に日本公開されることが決定した。
【動画】『映画 ブルーイ』ティザー予告
『ブルーイ』は、オーストラリアン・キャトル・ドッグの仲よし家族を描くアニメーションシリーズ。主人公は、元気いっぱいで想像力豊かなオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルーヒーラー）の女の子、ブルーイ。妹のビンゴ、パパ、ママと過ごす何気ない日常が、ブルーイの想像力によってユーモアあふれる冒険へと変わっていく。
オーストラリアで誕生し、現在は世界180以上の国と地域で配信。国際エミー賞や英国アカデミー賞（BAFTA）などを受賞している。米国では2025年に約450億分の視聴時間を記録し、大人向けを含むすべての配信作品の中で、2年連続となる年間ストリーミング視聴時間総合1位を獲得した（ニールセンARTEYアワード調べ）。
子どもたちが楽しめる遊びや笑いだけでなく、家族の絆や思いやり、大人も考えさせられるテーマを織り交ぜていることも人気の理由。幅広い世代から支持を集めている。
初の長編映画では、ブルーイたちが繰り広げる“遊び”の魅力はそのままに、ブルーイと家族の日常をひっくり返すような“驚きの出来事”から始まる、アクション満載の1日が描かれる。
解禁されたティザー予告には、これまでのシリーズとは異なり、3Dで立体的に描かれたブルーイとビンゴが登場。赤い風船で楽しそうに遊ぶブルーイの「地面に落としちゃダメ!!!」という言葉からも、2人がユーモアたっぷりの遊びの世界を繰り広げていることが伝わる、微笑ましい映像になっている。
ポスターにも、空中に浮かぶ赤い風船へ懸命に手を伸ばすブルーイの姿が描かれ、スクリーンで始まる新たな冒険を予感させるビジュアルとなっている。
【動画】『映画 ブルーイ』ティザー予告
『ブルーイ』は、オーストラリアン・キャトル・ドッグの仲よし家族を描くアニメーションシリーズ。主人公は、元気いっぱいで想像力豊かなオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルーヒーラー）の女の子、ブルーイ。妹のビンゴ、パパ、ママと過ごす何気ない日常が、ブルーイの想像力によってユーモアあふれる冒険へと変わっていく。
子どもたちが楽しめる遊びや笑いだけでなく、家族の絆や思いやり、大人も考えさせられるテーマを織り交ぜていることも人気の理由。幅広い世代から支持を集めている。
初の長編映画では、ブルーイたちが繰り広げる“遊び”の魅力はそのままに、ブルーイと家族の日常をひっくり返すような“驚きの出来事”から始まる、アクション満載の1日が描かれる。
解禁されたティザー予告には、これまでのシリーズとは異なり、3Dで立体的に描かれたブルーイとビンゴが登場。赤い風船で楽しそうに遊ぶブルーイの「地面に落としちゃダメ!!!」という言葉からも、2人がユーモアたっぷりの遊びの世界を繰り広げていることが伝わる、微笑ましい映像になっている。
ポスターにも、空中に浮かぶ赤い風船へ懸命に手を伸ばすブルーイの姿が描かれ、スクリーンで始まる新たな冒険を予感させるビジュアルとなっている。