「100cmあるとおさまらない…」現役薬剤師グラドル、抜群スタイルにネット悶絶「破壊力すごい」「直視できない」
グラビアアイドル・三橋くんが15日までにInstagramを更新。水着姿を披露すると、ファンからは称賛の声が集まった。
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女が「100cmあるとおさまらない…」と投稿したのは白の水着ショット。こちらをみつめ、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「破壊力すごい」「直視できない」などの反響が寄せられている。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）、X（@mitsuhashi_sab）、TikTok（@mitsuhashi_zz）
【写真】現役薬剤師グラドルが「スタイル抜群」「すっっご」 大胆な水着ショットも（8枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。その一方で同月には自身のXアカウントが凍結されたことも明かしていた。
そんな彼女が「100cmあるとおさまらない…」と投稿したのは白の水着ショット。こちらをみつめ、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「破壊力すごい」「直視できない」などの反響が寄せられている。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）、X（@mitsuhashi_sab）、TikTok（@mitsuhashi_zz）