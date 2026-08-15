170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、生足あらわのミニスカ姿に反響 台風に注意喚起も
気象予報士の穂川果音が13日までにinstagramを更新。オフショルダー＆ミニスカートのオフショットを披露すると、ファンから「爽やかオシャレ〜」「スタイルいいなぁ…」といった反響が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 生足あらわミニスカコーデほかかわいすぎるフォトギャラリー
穂川が「森林浴」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、緑をバックにオフショルダーのトップスとミニスカート、スニーカーという装いで佇む姿が収められている。投稿の中で穂川は「夏なので明るいカラーをアクセントにしたコーデがすき」とコメントしつつ「さて、先日台風17号が発生しました！8月は台風発生数が最も多い月なので、台風が接近しない場合でも海のレジャーなど注意が必要です！！最新の情報を必ず確認してからお出かけくださいね」と注意喚起している。
美脚があらわになった彼女のソロショットに、ファンからは「周りの緑とリンクして爽やかオシャレ〜」「可愛すぎる〜」「素敵で美しい」「スタイルいいなぁ…」などの声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 生足あらわミニスカコーデほかかわいすぎるフォトギャラリー
穂川が「森林浴」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、緑をバックにオフショルダーのトップスとミニスカート、スニーカーという装いで佇む姿が収められている。投稿の中で穂川は「夏なので明るいカラーをアクセントにしたコーデがすき」とコメントしつつ「さて、先日台風17号が発生しました！8月は台風発生数が最も多い月なので、台風が接近しない場合でも海のレジャーなど注意が必要です！！最新の情報を必ず確認してからお出かけくださいね」と注意喚起している。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）