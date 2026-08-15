ジョディ・フォスター、ディズニー長編アニメーションの声優初挑戦 邪悪な魔女の女王役【D23速報】
米アナハイムで開催中の「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」にて現地時間14日、エンターテインメント・ショーケースが実施され、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの完全新作長編映画『ビリーと魔法のはじまり（原題：Hexed）』のステージに、アカデミー賞女優のジョディ・フォスターがサプライズ登壇。邪悪な魔女の女王役として出演することが発表された。
【画像】『ビリーと魔法のはじまり』のステージの模様
ジョディがディズニーの長編アニメーション映画で声優を務めるのはキャリア初となる。子役時代からディズニー作品に出演してきたフォスターは「私のキャリアはここから始まりました。ですが、長編アニメーションの声優は今回が初めてです」と笑顔であいさつ。
「演じる魔女は本当に手強いキャラクターで、絶対に敵に回したくない相手です」と明かし、会場を大いに沸かせた。
本作は、自分が魔女であることに気づいた風変わりな少女ビリーが、秘密の魔法世界へと飛び込む成長ファンタジー。ステージには主人公ビリー役のヘイリー・スタインフェルド、ビリーを導く相棒のネコ科動物「ビート・ロジャー」役のウォルトン・ゴギンズも登壇し、会場限定の特別映像がお披露目された。全米公開は11月25日。日本公開は12月4日。
ジョディがディズニーの長編アニメーション映画で声優を務めるのはキャリア初となる。子役時代からディズニー作品に出演してきたフォスターは「私のキャリアはここから始まりました。ですが、長編アニメーションの声優は今回が初めてです」と笑顔であいさつ。
「演じる魔女は本当に手強いキャラクターで、絶対に敵に回したくない相手です」と明かし、会場を大いに沸かせた。
本作は、自分が魔女であることに気づいた風変わりな少女ビリーが、秘密の魔法世界へと飛び込む成長ファンタジー。ステージには主人公ビリー役のヘイリー・スタインフェルド、ビリーを導く相棒のネコ科動物「ビート・ロジャー」役のウォルトン・ゴギンズも登壇し、会場限定の特別映像がお披露目された。全米公開は11月25日。日本公開は12月4日。