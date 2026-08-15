ミス慶応美女21歳、タイトなTシャツ＆Gパン姿に「マジで可愛いすぎ」の声
慶応大学のミスキャンで、モデルでタレントの野口結夢が13日、自身のInstagramを更新し、神奈川・鎌倉を散策する姿を公開し、ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ナイトプールでの水着姿も
野口は「鎌倉で食べ歩きした」とつづり、白いTシャツに黒いジーンズというカジュアルな姿で鎌倉を散策したり、現地のグルメを楽しむ様子を公開している。コメント欄には「可愛いーーーージーンズ姿いいーーーー」「マジで可愛いすぎやって」「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル素晴らしくなってきたね」といった称賛が寄せられている。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ナイトプールでの水着姿も
野口は「鎌倉で食べ歩きした」とつづり、白いTシャツに黒いジーンズというカジュアルな姿で鎌倉を散策したり、現地のグルメを楽しむ様子を公開している。コメント欄には「可愛いーーーージーンズ姿いいーーーー」「マジで可愛いすぎやって」「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル素晴らしくなってきたね」といった称賛が寄せられている。
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）