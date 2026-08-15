『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』最新予告が公開 愛するものを奪われた――ドゥームの過去が明かされる
12月18日日米同時公開の映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の新たな予告映像が、日本時間8月15日に開催された世界最大のディズニーファンイベント「D23 Expo 2026」のプレゼンテーションで公開。同プレゼンテーションには、ロバート・ダウニー・Jr.ら豪華キャスト陣やマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギが登壇し、会場は大きな熱狂に包まれた。またプレゼンテーションに先駆けて新ポスターもお披露目となった。
【動画】ドゥームの正体が少しずつ明らかに―― 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』新予告
新予告は、緑色の光に包まれた玉座の間でドクター・ドゥームがたたずむ場面から始まる。ファンタスティック4のスー・ストーム（インビジブル・ウーマン）は、ソーやスティーブ・ロジャースらに「ヴィクター（ドクター・ドゥーム）は誰よりも賢い男だった。優しくて思いやりがあった」と彼の名を口にしながら過去を語り、「愛するものをすべて奪われ、失意の底にいた」と悲劇的な出来事があったことを示唆する。
リード・リチャーズ（ミスター・ファンタスティック）が「ヴィクター、お前の仕業か？」と問い詰めても、マスクの奥の瞳に光はなく、ドクター・ドゥームは「お前らの人生は犠牲の上に築かれてきた。今こそ償うときだ」と不穏に言い放つ。
ソーがストームブレイカーで攻撃を仕掛けるも、指2本で受け止められ、あっけなく吹き飛ばされてしまう圧倒的な力の差。ラストには、無数の人型兵器を従え荒地に君臨するドクター・ドゥームの姿とともに、アイアンマンの名言を彷彿（ほうふつ）とさせる「地獄さえ私に従う。私が…ドゥームだ」というセリフが響く。
かつて誰よりも心優しかった男がたどり着いた、圧倒的な力と狂気に満ちたラストカットに、本作への期待はより一層高まる。
世界を守ったアイアンマンを演じたロバート・ダウニー・Jr.が、謎に包まれたドクター・ドゥームを演じ、その正体が、少しずつ明らかになっていく──。愛するものを奪われたという彼の過去に一体何があったのか、全世界を巻き込む“滅亡の日（ドゥームズデイ）”をもたらす恐るべき目的とは。アベンジャーズは史上最大の脅威に立ち向かい“奇跡”を起こすことができるのか――。
プレゼンテーションに先駆けては、マントをたなびかせるドクター・ドゥームの圧倒的存在感に満ちた新たなポスターも公開され、ファンの期待はさらに高まるばかりだ。
ステージにはマーベル・スタジオ社長で本作の制作総指揮を務めるケヴィン・ファイギのほか、ドクター・ドゥーム役のロバート・ダウニー・Jr.、スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンス、ペギー・カーター役のヘイリー・アトウェルが登場し、会場は大熱狂に包まれた。
ヘイリーは本作での参戦について、「この会場の皆さんが『幸せな結末』を何よりも好んでいることは知っています」と語り、クリスが「そしてスティーブ・ロジャースは「『アベンジャーズ／エンドゲーム』の最後で、まさにそれを（幸せな結末）手にするところでした。もっと用心すべきでしたね」と続け、前作『エンドゲーム』のラストでスティーブとペギーが寄り添いながら夕日に向かって踊る姿のあと、彼らがどのように戻ってくるのか、ファンの期待を煽るコメントを残した。
さらに、ウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンとデッドプール役のライアン・レイノルズがビデオメッセージでイベントに乱入し、「キャストを埋めるのに助けが必要ではないかと思ってね。ぜひ参加したいんだ」と本作の追加キャストとして出演を懇願する一幕もあり、会場は大いに盛り上がった。
全世界歴代興行収入第2位（約28億ドル／約4200億円 1ドル150円換算）の『エンドゲーム』（2019）の“その先”を描く本作のヴィランであるドクター・ドゥームについて、監督のジョー・ルッソは「この作品のトーンは、ドゥームというキャラクターによって決まっています。彼は悲劇を背負った人物で、その内側には強い意志や怒りを抱えています」と語る。
またケヴィン・ファイギは「彼が魅力的なのは、象徴的なマスクやビジュアルだけではありません。欠点や傲慢さ、天才的な頭脳、そして人間味をあわせ持ち、何より“自分こそがヒーローだ”と心から信じている。その複雑な人物像こそが、彼を特別なキャラクターにしています。」と、ドクター・ドゥームの人間的な魅力を公言している。
映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、12月18日から日米同時劇場公開。
新予告は、緑色の光に包まれた玉座の間でドクター・ドゥームがたたずむ場面から始まる。ファンタスティック4のスー・ストーム（インビジブル・ウーマン）は、ソーやスティーブ・ロジャースらに「ヴィクター（ドクター・ドゥーム）は誰よりも賢い男だった。優しくて思いやりがあった」と彼の名を口にしながら過去を語り、「愛するものをすべて奪われ、失意の底にいた」と悲劇的な出来事があったことを示唆する。
リード・リチャーズ（ミスター・ファンタスティック）が「ヴィクター、お前の仕業か？」と問い詰めても、マスクの奥の瞳に光はなく、ドクター・ドゥームは「お前らの人生は犠牲の上に築かれてきた。今こそ償うときだ」と不穏に言い放つ。
ソーがストームブレイカーで攻撃を仕掛けるも、指2本で受け止められ、あっけなく吹き飛ばされてしまう圧倒的な力の差。ラストには、無数の人型兵器を従え荒地に君臨するドクター・ドゥームの姿とともに、アイアンマンの名言を彷彿（ほうふつ）とさせる「地獄さえ私に従う。私が…ドゥームだ」というセリフが響く。
かつて誰よりも心優しかった男がたどり着いた、圧倒的な力と狂気に満ちたラストカットに、本作への期待はより一層高まる。
世界を守ったアイアンマンを演じたロバート・ダウニー・Jr.が、謎に包まれたドクター・ドゥームを演じ、その正体が、少しずつ明らかになっていく──。愛するものを奪われたという彼の過去に一体何があったのか、全世界を巻き込む“滅亡の日（ドゥームズデイ）”をもたらす恐るべき目的とは。アベンジャーズは史上最大の脅威に立ち向かい“奇跡”を起こすことができるのか――。
プレゼンテーションに先駆けては、マントをたなびかせるドクター・ドゥームの圧倒的存在感に満ちた新たなポスターも公開され、ファンの期待はさらに高まるばかりだ。
ステージにはマーベル・スタジオ社長で本作の制作総指揮を務めるケヴィン・ファイギのほか、ドクター・ドゥーム役のロバート・ダウニー・Jr.、スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンス、ペギー・カーター役のヘイリー・アトウェルが登場し、会場は大熱狂に包まれた。
ヘイリーは本作での参戦について、「この会場の皆さんが『幸せな結末』を何よりも好んでいることは知っています」と語り、クリスが「そしてスティーブ・ロジャースは「『アベンジャーズ／エンドゲーム』の最後で、まさにそれを（幸せな結末）手にするところでした。もっと用心すべきでしたね」と続け、前作『エンドゲーム』のラストでスティーブとペギーが寄り添いながら夕日に向かって踊る姿のあと、彼らがどのように戻ってくるのか、ファンの期待を煽るコメントを残した。
さらに、ウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンとデッドプール役のライアン・レイノルズがビデオメッセージでイベントに乱入し、「キャストを埋めるのに助けが必要ではないかと思ってね。ぜひ参加したいんだ」と本作の追加キャストとして出演を懇願する一幕もあり、会場は大いに盛り上がった。
全世界歴代興行収入第2位（約28億ドル／約4200億円 1ドル150円換算）の『エンドゲーム』（2019）の“その先”を描く本作のヴィランであるドクター・ドゥームについて、監督のジョー・ルッソは「この作品のトーンは、ドゥームというキャラクターによって決まっています。彼は悲劇を背負った人物で、その内側には強い意志や怒りを抱えています」と語る。
またケヴィン・ファイギは「彼が魅力的なのは、象徴的なマスクやビジュアルだけではありません。欠点や傲慢さ、天才的な頭脳、そして人間味をあわせ持ち、何より“自分こそがヒーローだ”と心から信じている。その複雑な人物像こそが、彼を特別なキャラクターにしています。」と、ドクター・ドゥームの人間的な魅力を公言している。
映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、12月18日から日米同時劇場公開。