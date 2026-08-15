アダム・ドライバー、新『X-MEN』出演 セイディー・シンクほか主要キャスト発表【D23速報】
マーベル・スタジオは14日（現地時間）、米カリフォルニア州アナハイムで開催中のディズニー最大のファンイベント「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」で、映画『X-MEN』の主要キャストを発表した。「スター・ウォーズ」シリーズのカイロ・レン役で知られるアダム・ドライバーがミスター・シニスター（ナサニエル・ミルベリー）を演じる。全米公開は2028年5月5日を予定している。
【画像】ビデオメッセージで『X-MEN』出演を発表したアダム・ドライバー
【訂正】記事初出時、アダム・ドライバーがマグニートー役を演じると記載しましたが、イベントでの発言は演出上のジョークで、正しくはミスター・シニスター役です。該当箇所を訂正するとともに、お詫び申し上げます。
同社社長のケヴィン・ファイギは「長い間話せなかったプロジェクトがあります」と切り出した。スクリーンに『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のタイトルロゴが映し出されると、同作に出演しているセイディー・シンクをステージに招き入れた。
シンクは「やっと、このキャラクターについて話せることがうれしいです。数ヶ月にわたる臆測の後、ようやく発表できます」とあいさつ。「でも、今日は『スパイダーマン』について話すために来たわけではありません。私たちが話すのは『X-MEN』です」と宣言すると、会場から地鳴りのような歓声が上がった。
続いて登壇したジェイク・シュライアー監督は、「X-MENに取り組めることを本当にうれしく思っています」とコメント。シンクがジーン・グレイを演じることを正式に発表し、「新たなX-MENサーガが始まります」と語った。
そのほか、サイクロップス役をキット・コナー、チャールズ・エグゼビア教授ことプロフェッサーX役をクリストファー・アボット、エマ・フロスト役をサマラ・ウィーヴィング、ローグ役をインデ・ナヴァレット、ストーム役をマヤ・ボイドが務める。
さらに、撮影のため会場を訪れることができなかったドライバーが、ビデオメッセージで登場。「ケヴィンとは長年、MCUへの参加について話してきました。そしてついに、完璧な作品と完璧なタイミングが見つかりました。僕が心から愛しているキャラクターたちの物語です」と説明した。
続けて、「だから発表できることをうれしく思います。僕がマグニートーを演じます」と冗談を飛ばし、会場は大歓声に包まれた。
ファイギ氏は「今後、さらに多くの発表があります」と予告。今回明かされたのはキャストの一部で、今後も新たな出演者が発表されるという。
「X-MEN」は、スタン・リーとジャック・カービーによって1963年に生み出された。ディズニーが2019年に20世紀フォックスを買収して以来、「X-MEN」がいつ本格的にMCUへ加わるのか、ファンの注目を集めてきた。いよいよ、MCUにおける「X-MEN」サーガが幕を開ける。
【訂正】記事初出時、アダム・ドライバーがマグニートー役を演じると記載しましたが、イベントでの発言は演出上のジョークで、正しくはミスター・シニスター役です。該当箇所を訂正するとともに、お詫び申し上げます。
同社社長のケヴィン・ファイギは「長い間話せなかったプロジェクトがあります」と切り出した。スクリーンに『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のタイトルロゴが映し出されると、同作に出演しているセイディー・シンクをステージに招き入れた。
シンクは「やっと、このキャラクターについて話せることがうれしいです。数ヶ月にわたる臆測の後、ようやく発表できます」とあいさつ。「でも、今日は『スパイダーマン』について話すために来たわけではありません。私たちが話すのは『X-MEN』です」と宣言すると、会場から地鳴りのような歓声が上がった。
続いて登壇したジェイク・シュライアー監督は、「X-MENに取り組めることを本当にうれしく思っています」とコメント。シンクがジーン・グレイを演じることを正式に発表し、「新たなX-MENサーガが始まります」と語った。
そのほか、サイクロップス役をキット・コナー、チャールズ・エグゼビア教授ことプロフェッサーX役をクリストファー・アボット、エマ・フロスト役をサマラ・ウィーヴィング、ローグ役をインデ・ナヴァレット、ストーム役をマヤ・ボイドが務める。
さらに、撮影のため会場を訪れることができなかったドライバーが、ビデオメッセージで登場。「ケヴィンとは長年、MCUへの参加について話してきました。そしてついに、完璧な作品と完璧なタイミングが見つかりました。僕が心から愛しているキャラクターたちの物語です」と説明した。
続けて、「だから発表できることをうれしく思います。僕がマグニートーを演じます」と冗談を飛ばし、会場は大歓声に包まれた。
ファイギ氏は「今後、さらに多くの発表があります」と予告。今回明かされたのはキャストの一部で、今後も新たな出演者が発表されるという。
「X-MEN」は、スタン・リーとジャック・カービーによって1963年に生み出された。ディズニーが2019年に20世紀フォックスを買収して以来、「X-MEN」がいつ本格的にMCUへ加わるのか、ファンの注目を集めてきた。いよいよ、MCUにおける「X-MEN」サーガが幕を開ける。