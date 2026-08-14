『キリコのタクト〜YELL〜』鈴木京香、藤原大祐、井頭愛海、田辺桃子、西垣匠らの場面写真解禁！
映画『キリコのタクト〜YELL〜』より、キリコ（鈴木京香）の教え子たちの今の姿や記憶に残るキリコの姿を捉えた場面カット7点が解禁。9月9日に完成披露舞台あいさつ付き上映会が開催されることも発表された。
【写真】熱意を持って生徒に向き合うキリコ先生と教え子たちの“今”を捉えた場面カットギャラリー
第76回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部課題曲として制作されたいきものがかりの曲「YELL」に着想を得た本作は、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる伝説の音楽教師・原田貴理子（鈴木京香）と、彼女に人生を変えられた教え子たちの愛と絆を描くヒューマンドラマ。厚木市オールロケで撮影された。
音楽と笑顔で生徒たちを指導していたキリコ。しかし、卒業式の日に突然姿を消す。恩師の行方を追う音楽雑誌記者・北村翔（藤原大祐）は、高校時代の合唱部仲間たちとともに、恩師の記憶をたどりながら、その知られざる真実に迫っていきます。彼らは伝説の音楽教師・キリコの優しさ、温もりに、再び触れることができるのか――。
このたび、熱意を持って生徒に向き合うキリコ先生と教え子たちの“今”を捉えた場面カットを一挙解禁。
場面カットには、こんな素敵な先生となら「一緒に音楽をやってみたい！」と思わせる、生徒たちも心躍る笑顔や、生徒一人ひとりと正面から向き合い、教師としての熱い想いがあふれるキリコが写し出されている。
その他には、当時キリコの教え子だった音楽雑誌記者となった北村（藤原）のカット。かつて合唱部のパートリーダーを務め、自宅で母親の面倒を看ている西川花蓮（井頭愛海）や、地元のラジオ局でシングルマザー・パーソナリティとして活躍している南野葵（田辺桃子）、新人ミュージカル俳優として活動している東山慎吾（西垣匠）など、キリコの今に思いを馳せる者たちのカットとなる。
また、9月9日に鈴木京香・藤原大祐・井頭愛海・田辺桃子・西垣匠の主要キャストが登壇する完成披露上映会を、東京・新宿ピカデリーにて開催。チケットは、プレリザーブにて8月22日11:00より受付開始。なお、完成披露上映会のチケット販売情報も含めた本作の最新情報は、公式サイトと公式SNSにて。
映画『キリコのタクト〜YELL〜』は、10月2日より全国公開。
【写真】熱意を持って生徒に向き合うキリコ先生と教え子たちの“今”を捉えた場面カットギャラリー
第76回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部課題曲として制作されたいきものがかりの曲「YELL」に着想を得た本作は、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる伝説の音楽教師・原田貴理子（鈴木京香）と、彼女に人生を変えられた教え子たちの愛と絆を描くヒューマンドラマ。厚木市オールロケで撮影された。
このたび、熱意を持って生徒に向き合うキリコ先生と教え子たちの“今”を捉えた場面カットを一挙解禁。
場面カットには、こんな素敵な先生となら「一緒に音楽をやってみたい！」と思わせる、生徒たちも心躍る笑顔や、生徒一人ひとりと正面から向き合い、教師としての熱い想いがあふれるキリコが写し出されている。
その他には、当時キリコの教え子だった音楽雑誌記者となった北村（藤原）のカット。かつて合唱部のパートリーダーを務め、自宅で母親の面倒を看ている西川花蓮（井頭愛海）や、地元のラジオ局でシングルマザー・パーソナリティとして活躍している南野葵（田辺桃子）、新人ミュージカル俳優として活動している東山慎吾（西垣匠）など、キリコの今に思いを馳せる者たちのカットとなる。
また、9月9日に鈴木京香・藤原大祐・井頭愛海・田辺桃子・西垣匠の主要キャストが登壇する完成披露上映会を、東京・新宿ピカデリーにて開催。チケットは、プレリザーブにて8月22日11:00より受付開始。なお、完成披露上映会のチケット販売情報も含めた本作の最新情報は、公式サイトと公式SNSにて。
映画『キリコのタクト〜YELL〜』は、10月2日より全国公開。