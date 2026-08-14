福地桃子＆河瀬直美が東京国際映画祭・最優秀女優賞をW受賞した『恒星の向こう側』10.30公開＆予告編解禁
昨年の第38回東京国際映画祭メインコンペティション部門にて、主演の福地桃子と河瀬直美が最優秀女優賞をダブル受賞した中川龍太郎監督最新作『恒星の向こう側』の公開日が、10月30日に決定。併せて、メインビジュアルと予告編が解禁された。
【動画】生と死のあわいを見つめ続けてきた中川龍太郎監督の新たな到達点――『恒星の向こう側』予告編
本作は、母を嫌い続けた娘が、余命わずかの母親と寄り添い、自分自身とも向き合っていく物語。
母の余命を知った娘は、残された日々を共に過ごそうとするものの、長年にわたり積み重なった親子の軋轢と直面することになる。母との溝が埋まらぬまま、夫との関係にも不安を抱える中、その体内では新たな命が育っていて……。
新作を発表するたびに国内外から注目を集める中川龍太郎監督が、『走れ、絶望に追いつかれない速さで』（15）、『四月の永い夢』（17）に続いて、喪失と再生をテーマに撮り上げた3部作の最終章となる本作。
誰よりも深く逃れようのないもので結びついているがゆえに、どうしてもお互いを許せなかった母と娘は、死という現実を前にしてそれぞれと向き合ってゆく。
主人公の未知を演じたのは、福地桃子。母の顔色をうかがいながら大人になり、自分が母親になることにも自信を持てない女性が、一人の人間としての母を知ることで自らの人生を肯定していく姿を繊細かつ力強く体現した。
その母親である可那子には、中川監督たっての希望によって、『あん』（15）、『たしかにあった幻』（26）などの監督として知られる河瀬直美の出演が実現。激しい存在感を放ちながら死へと向かっていく生き様を魂で刻みつけ、2025年の第38回東京国際映画祭では、福地と河瀬がそろって最優秀女優賞を受賞する快挙を成し遂げた。
未知の夫で過去に縋る登志蔵には、寛一郎。可那子の過去の秘密の鍵を握る万理を朝倉あき、若き日の可那子を南沙良、未知が働く児童施設の職員役に久保史緒里と三浦貴大、現在の万理には中尾幸世が扮し、実力派キャストが顔をそろえている。
劇中では1980年代から2025年までいくつもの時代を、そして奈良と北海道・野付半島の地を行き来しながら、現在と過去の対話の中で人と人のつながりが語られ、中川監督ならではの映像美が言葉にならない感情を映し出す。さらにその一部を創作過程の演劇作品として描くことにより、登場人物の個人的な体験を普遍的なドラマへと昇華させた。
劇伴と主題歌「まばゆく」を手がけたのは、劇場アニメ『ルックバック』（24）、映画『この夏の星を見る』（25）、現在放送中のドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS）などの音楽を担当するピアニスト・作曲家のharuka nakamuraで、その祈りにも似た神聖な音色と歌声が深い余韻を残す。
親子、特に母娘という同性同士の関係性には、共依存や過干渉だけでなく、「毒親」といった言葉ではとらえきれない複雑な感情が渦巻いている。その奥底にある叫びを掬い上げるように描かれる、去り行く命、新しく生まれてくる命、緩やかにつながっていく記憶と時間。生と死のあわいを見つめ続けてきた中川監督が、喪失から再生へと大きく舵を切り、新たなる境地に踏み出した。
ポスタービジュアルは、福地桃子と河瀬直美。二人が相反する方向を向いた横顔を上下に配した印象的。 母を嫌い続けた娘、未知。余命わずかの母親、可那子。柔らかな逆光に包まれた表情は、母と娘、それぞれの孤独や葛藤、言葉にできなかった想いを静かに映し出している。
二人の間を斜めに横切る夕焼けのような自然の風景は、過去と現在、記憶と現実、生と死をつなぐ時間の流れを象徴し、母と娘をめぐる“記憶をたどる旅”も予感させるビジュアルに仕上がっている。
予告編は、母を嫌い続けた娘が、余命僅かとなった母の人生をたどることで自分自身と向き合っていく旅を、中川監督らしい静ひつで詩的な映像で描き出している。
母娘だから衝突する。母娘だから分かり合えない。母娘だから許せない。
それでも親子だから、つながっている――未知の夫や、母と娘の人生を形作る人々のキャラクターの視点から語られる母と娘の姿が、観る者の印象を少しずつ変化させていく。
haruka nakamuraによる音楽と主題歌「まばゆく」（歌：Meadow）が映像全体をやさしく包み込み、予告編の最後のカットでは、母と娘と思われる二人が、やさしい夕暮れの光の中でおんぶした後ろ姿が映し出されている。
映画『恒星の向こう側』は、10月30日公開。
【動画】生と死のあわいを見つめ続けてきた中川龍太郎監督の新たな到達点――『恒星の向こう側』予告編
本作は、母を嫌い続けた娘が、余命わずかの母親と寄り添い、自分自身とも向き合っていく物語。
母の余命を知った娘は、残された日々を共に過ごそうとするものの、長年にわたり積み重なった親子の軋轢と直面することになる。母との溝が埋まらぬまま、夫との関係にも不安を抱える中、その体内では新たな命が育っていて……。
誰よりも深く逃れようのないもので結びついているがゆえに、どうしてもお互いを許せなかった母と娘は、死という現実を前にしてそれぞれと向き合ってゆく。
主人公の未知を演じたのは、福地桃子。母の顔色をうかがいながら大人になり、自分が母親になることにも自信を持てない女性が、一人の人間としての母を知ることで自らの人生を肯定していく姿を繊細かつ力強く体現した。
その母親である可那子には、中川監督たっての希望によって、『あん』（15）、『たしかにあった幻』（26）などの監督として知られる河瀬直美の出演が実現。激しい存在感を放ちながら死へと向かっていく生き様を魂で刻みつけ、2025年の第38回東京国際映画祭では、福地と河瀬がそろって最優秀女優賞を受賞する快挙を成し遂げた。
未知の夫で過去に縋る登志蔵には、寛一郎。可那子の過去の秘密の鍵を握る万理を朝倉あき、若き日の可那子を南沙良、未知が働く児童施設の職員役に久保史緒里と三浦貴大、現在の万理には中尾幸世が扮し、実力派キャストが顔をそろえている。
劇中では1980年代から2025年までいくつもの時代を、そして奈良と北海道・野付半島の地を行き来しながら、現在と過去の対話の中で人と人のつながりが語られ、中川監督ならではの映像美が言葉にならない感情を映し出す。さらにその一部を創作過程の演劇作品として描くことにより、登場人物の個人的な体験を普遍的なドラマへと昇華させた。
劇伴と主題歌「まばゆく」を手がけたのは、劇場アニメ『ルックバック』（24）、映画『この夏の星を見る』（25）、現在放送中のドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS）などの音楽を担当するピアニスト・作曲家のharuka nakamuraで、その祈りにも似た神聖な音色と歌声が深い余韻を残す。
親子、特に母娘という同性同士の関係性には、共依存や過干渉だけでなく、「毒親」といった言葉ではとらえきれない複雑な感情が渦巻いている。その奥底にある叫びを掬い上げるように描かれる、去り行く命、新しく生まれてくる命、緩やかにつながっていく記憶と時間。生と死のあわいを見つめ続けてきた中川監督が、喪失から再生へと大きく舵を切り、新たなる境地に踏み出した。
ポスタービジュアルは、福地桃子と河瀬直美。二人が相反する方向を向いた横顔を上下に配した印象的。 母を嫌い続けた娘、未知。余命わずかの母親、可那子。柔らかな逆光に包まれた表情は、母と娘、それぞれの孤独や葛藤、言葉にできなかった想いを静かに映し出している。
二人の間を斜めに横切る夕焼けのような自然の風景は、過去と現在、記憶と現実、生と死をつなぐ時間の流れを象徴し、母と娘をめぐる“記憶をたどる旅”も予感させるビジュアルに仕上がっている。
予告編は、母を嫌い続けた娘が、余命僅かとなった母の人生をたどることで自分自身と向き合っていく旅を、中川監督らしい静ひつで詩的な映像で描き出している。
母娘だから衝突する。母娘だから分かり合えない。母娘だから許せない。
それでも親子だから、つながっている――未知の夫や、母と娘の人生を形作る人々のキャラクターの視点から語られる母と娘の姿が、観る者の印象を少しずつ変化させていく。
haruka nakamuraによる音楽と主題歌「まばゆく」（歌：Meadow）が映像全体をやさしく包み込み、予告編の最後のカットでは、母と娘と思われる二人が、やさしい夕暮れの光の中でおんぶした後ろ姿が映し出されている。
映画『恒星の向こう側』は、10月30日公開。