志尊淳、山崎賢人への熱いリスペクト「賢人のためだったらみんな頑張る」“信”としての姿を絶賛【キングダム 魂の決戦】
【モデルプレス＝2026/08/05】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』特大ヒット御礼舞台挨拶が8月5日、都内にて行われ、山崎をはじめ、志尊淳、神尾楓珠が登壇。長年『キングダム』シリーズを背負う山崎の姿を、志尊が絶賛した。
【写真】8年前のあどけない山崎賢人＆志尊淳
大将軍を志す若き将、信（山崎）、蒙恬（志尊）、王賁（神尾）をそれぞれ演じている3人。イベントでは、お互いの印象的なシーンを振り返った。
山崎は志尊が演じた蒙恬について、「ドンピシャ」とハマり役であると語り、「じゅんじゅん（志尊）の蒙恬は、キングダムではなかなかない、ちょっとこう“ゆるさ”と“涼しさ”みたいなものをいい感じに表現していて、すごくいいなと思いました」と絶賛。
さらに、蒙恬の華麗なアクションにも触れ、「回転して斬るやつ、めちゃくちゃかっこよかった」とコメント。山崎から蒙恬の持つ軽やかさや優雅さを表現した演技を称えられた志尊は、「あまり面と向かって褒められることがないから恥ずかしい…（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
一方、志尊は山崎について、長年『キングダム』シリーズの中心を担ってきた主演としての姿勢に言及。2人は2018年放送のドラマ以来の共演となったが、「久しぶりに賢人と会って、こんなスペクタクルの作品の真ん中に立つってことが、どれだけ大変なことなんだってことをもっと知ってほしいなと思いました」と語った。
続けて、「賢人ってのほほんとしているから、“俺についてこい！”みたいなタイプではないけど、彼がどんな思いで、いろんなプレッシャーをどれだけ背負ってここまで来たのか」と、主演として作品を引っ張り続けてきた山崎の姿を称賛。
さらに、「賢人の存在が良かったです。賢人のためだったらみんな頑張るっていう思いが集まって、この作品ができているなとすごく感じました」と、深いリスペクトを語った。MCを務めた南海キャンディーズ・山里亮太が、志尊の言葉を受け「……信じゃん！」と絶賛すると、山崎は「ありがとう」と志尊へ感謝を伝えた。
最後に山崎は、「『キングダム』は今回5作目ですけど、本当に皆さんが愛してくれて、どんどん大きなものになっていると思います」とファンへの感謝を伝え、「これからもどんどん『キングダム』に愛を注いでもらって、皆さんの中でどんどん大きいものになっていってくれたら嬉しいです」と呼びかけた。
今作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
全国540館以上で上映中で、公開初日の7月17日から8月4日までの19日間で、動員287万人、興行成績44.4億円を突破している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8年前のあどけない山崎賢人＆志尊淳
◆山崎賢人、志尊淳の蒙恬を絶賛「キングダムにはなかなかない“涼しさ”」
大将軍を志す若き将、信（山崎）、蒙恬（志尊）、王賁（神尾）をそれぞれ演じている3人。イベントでは、お互いの印象的なシーンを振り返った。
さらに、蒙恬の華麗なアクションにも触れ、「回転して斬るやつ、めちゃくちゃかっこよかった」とコメント。山崎から蒙恬の持つ軽やかさや優雅さを表現した演技を称えられた志尊は、「あまり面と向かって褒められることがないから恥ずかしい…（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
◆志尊淳、山崎賢人の背負うものに感服「賢人の存在が良かった」
一方、志尊は山崎について、長年『キングダム』シリーズの中心を担ってきた主演としての姿勢に言及。2人は2018年放送のドラマ以来の共演となったが、「久しぶりに賢人と会って、こんなスペクタクルの作品の真ん中に立つってことが、どれだけ大変なことなんだってことをもっと知ってほしいなと思いました」と語った。
続けて、「賢人ってのほほんとしているから、“俺についてこい！”みたいなタイプではないけど、彼がどんな思いで、いろんなプレッシャーをどれだけ背負ってここまで来たのか」と、主演として作品を引っ張り続けてきた山崎の姿を称賛。
さらに、「賢人の存在が良かったです。賢人のためだったらみんな頑張るっていう思いが集まって、この作品ができているなとすごく感じました」と、深いリスペクトを語った。MCを務めた南海キャンディーズ・山里亮太が、志尊の言葉を受け「……信じゃん！」と絶賛すると、山崎は「ありがとう」と志尊へ感謝を伝えた。
◆山崎賢人「キングダムをどんどん大きなものに」
最後に山崎は、「『キングダム』は今回5作目ですけど、本当に皆さんが愛してくれて、どんどん大きなものになっていると思います」とファンへの感謝を伝え、「これからもどんどん『キングダム』に愛を注いでもらって、皆さんの中でどんどん大きいものになっていってくれたら嬉しいです」と呼びかけた。
◆山崎賢人主演「キングダム 魂の決戦」
今作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
全国540館以上で上映中で、公開初日の7月17日から8月4日までの19日間で、動員287万人、興行成績44.4億円を突破している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】