田中みな実、結婚＆妊娠発表後初の公の場 WEST.重岡大毅とツッコミトーク「子役みたいな子なので…」【5秒で完全犯罪を生成する方法】
【モデルプレス＝2026/08/05】女優の田中みな実が8月5日、都内で開催された映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（9月11日公開）完成披露試写会に、WEST.の重岡大毅、原菜乃華、石丸幹二、近藤亮太監督とともに出席。亀梨和也との結婚＆妊娠発表後初の公の場に登場した。
【写真】田中みな実＆亀梨和也「丁寧さが伝わる」直筆美文字
田中はこの日、背中がざっくり開いたノースリーブのドレス姿で登場。登壇した後のあいさつで田中は「直前まで重岡くんがずーっとしゃべってて。話も聞いてないし（笑）、今日心配です。途中でエンジン切れちゃうんじゃないかと思って。子役みたいな子なので…」とコメントした。重岡は「誰がやねん！34や、今年で！」とツッコんだ。
重岡は田中との共演について「みな実さんとしゃべって開口一番から爆笑しました」と告白。重岡は田中に「僕も30超えてきたので美容について興味があるんです。おすすめの化粧水とかありますか？」と質問したのだという。重岡が「『重岡くんってアイクリーム使ってる？』って言われて。『使ってないです』って言ったら『あんた目元しわしわだよ』って言われて！すぐにAmazonで買わせていただきました」と暴露すると、田中は「言ってないです、『あんた』とは言ってない」と訂正。その上で「『目元のしわがすごく気になるから、今のうちからアイクリーム塗った方がいいよ。これがおすすめだよ』とお伝えしました」とやり取りを明かした。
今回の役を演じる上で重岡は「結構自分的に難しく感じたので、めちゃくちゃノートに書きました。普段もちょいちょいやるんですけど、航役を演じるにあたってめちゃくちゃ書きましたね。受験勉強くらい書きました。まぁ受験はしてないんですけど」と入念な準備をしたことを告白。ノートは誰にも見せないと決めたと言い「自分が思うリアルな感情をとにかく毎日書いてました」と振り返った。
航（重岡）の携帯に突然かかってきた高校生の妹・幸来（原）からの電話。幸来の元へ駆けつけると、そこにあったのは妹の部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず彼を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は。生成AIにそんなプロンプトを打ち込むというものだった。しかし、予期せぬ事態が次々と発生し、事件へ巻き込まれていく2人。そんな2人の元に謎の女・七希が現れ、事態はさらに悪化。航と幸来はさらなる窮地に追い込まれていく。彼らは果たして、完全犯罪を成立させることはできるのか。対話型生成AIが身近な存在となった今、人間の選択とテクノロジーが交錯する、新たな完全犯罪サスペンスが誕生する。 （modelpress編集部）
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【写真】田中みな実＆亀梨和也「丁寧さが伝わる」直筆美文字
◆田中みな実、結婚＆妊娠発表後初の公の場
田中はこの日、背中がざっくり開いたノースリーブのドレス姿で登場。登壇した後のあいさつで田中は「直前まで重岡くんがずーっとしゃべってて。話も聞いてないし（笑）、今日心配です。途中でエンジン切れちゃうんじゃないかと思って。子役みたいな子なので…」とコメントした。重岡は「誰がやねん！34や、今年で！」とツッコんだ。
今回の役を演じる上で重岡は「結構自分的に難しく感じたので、めちゃくちゃノートに書きました。普段もちょいちょいやるんですけど、航役を演じるにあたってめちゃくちゃ書きましたね。受験勉強くらい書きました。まぁ受験はしてないんですけど」と入念な準備をしたことを告白。ノートは誰にも見せないと決めたと言い「自分が思うリアルな感情をとにかく毎日書いてました」と振り返った。
◆映画「5秒で完全犯罪を生成する方法」
航（重岡）の携帯に突然かかってきた高校生の妹・幸来（原）からの電話。幸来の元へ駆けつけると、そこにあったのは妹の部活の顧問の教師の遺体だった。意図せず彼を殺してしまった妹を守るため航がとった行動は。生成AIにそんなプロンプトを打ち込むというものだった。しかし、予期せぬ事態が次々と発生し、事件へ巻き込まれていく2人。そんな2人の元に謎の女・七希が現れ、事態はさらに悪化。航と幸来はさらなる窮地に追い込まれていく。彼らは果たして、完全犯罪を成立させることはできるのか。対話型生成AIが身近な存在となった今、人間の選択とテクノロジーが交錯する、新たな完全犯罪サスペンスが誕生する。 （modelpress編集部）
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