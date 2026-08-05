エリック・マーティン初のドキュメンタリー映画『KIZUNA』より第2弾予告編が公開
エリック・マーティン（MR.BIG）初の公式ドキュメンタリー映画『KIZUNA』より、第2弾の予告編、舞台あいさつの詳細情報が解禁された。
【動画】『KIZUNA』第2弾予告「日本に愛され、愛したエリック・マーティン篇」
全米No.1ヒット「To Be With You」で世界を席巻したロックバンド、MR.BIG。日本のファンは、どれだけ年月が過ぎても、彼らの音楽を愛し続けた。ボーカリストのエリック・マーティンは、「日本は、故郷。そして、日本のファンは友達。僕たちは、一緒に人生を歩んできたから」と語る。
1995年の阪神・淡路大震災の翌年、MR.BIGは神戸・チキンジョージでチャリティーライブを開催する。そして2011年、東日本大震災が発生すると、国外から誰よりも早く被災地へ駆けつけ、被災者たちと音楽を分かち合った。そして30年の時を経た2026年5月。エリックは再び神戸・チキンジョージのステージへ戻ってくる。そこにあったのは、変わらぬ歓声と、世代を超えて受け継がれてきた絆だった−。
第2弾予告編「日本に愛され、愛したエリック・マーティン篇」では、エリックと日本のファンが築いてきた特別な絆にフォーカス。ライブ会場やイベントで交わされる温かな交流の様子をはじめ、ファンがエリックへの思いを語るインタビューも収録している。国境や世代を越え、40年にわたって育まれてきた関係性が、本予告編を通して存分に伝わる。
また、本作の公開を記念し、エリック・マーティン本人が登壇する上映後トークイベントが実施される。全国7都市8劇場を巡り、映画への思いや日本のファンとの40年にわたる絆について語る特別な舞台あいさつを行う。
各劇場の開催日程は以下の通り。
京都 アップリンク京都 12月4日
大阪 テアトル梅田 12月5日
福岡 KBCシネマ 12月8日
仙台 フォーラム仙台 12月11日
金沢 シネモンド 12月12日
名古屋 シネマスコーレ 12月13日
東京 ヒューマントラストシネマ渋谷 12月19日、アップリンク吉祥寺 12月19日
映画『KIZUNA』は、12月4日より全国順次公開。
【動画】『KIZUNA』第2弾予告「日本に愛され、愛したエリック・マーティン篇」
全米No.1ヒット「To Be With You」で世界を席巻したロックバンド、MR.BIG。日本のファンは、どれだけ年月が過ぎても、彼らの音楽を愛し続けた。ボーカリストのエリック・マーティンは、「日本は、故郷。そして、日本のファンは友達。僕たちは、一緒に人生を歩んできたから」と語る。
第2弾予告編「日本に愛され、愛したエリック・マーティン篇」では、エリックと日本のファンが築いてきた特別な絆にフォーカス。ライブ会場やイベントで交わされる温かな交流の様子をはじめ、ファンがエリックへの思いを語るインタビューも収録している。国境や世代を越え、40年にわたって育まれてきた関係性が、本予告編を通して存分に伝わる。
また、本作の公開を記念し、エリック・マーティン本人が登壇する上映後トークイベントが実施される。全国7都市8劇場を巡り、映画への思いや日本のファンとの40年にわたる絆について語る特別な舞台あいさつを行う。
各劇場の開催日程は以下の通り。
京都 アップリンク京都 12月4日
大阪 テアトル梅田 12月5日
福岡 KBCシネマ 12月8日
仙台 フォーラム仙台 12月11日
金沢 シネモンド 12月12日
名古屋 シネマスコーレ 12月13日
東京 ヒューマントラストシネマ渋谷 12月19日、アップリンク吉祥寺 12月19日
映画『KIZUNA』は、12月4日より全国順次公開。