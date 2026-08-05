（CNN）米カリフォルニア州南部にあるトランプ大統領の所有するゴルフクラブの敷地内で2日、不審な人物が歩いているとの通報を受け、武装した男1人が逮捕された。ロサンゼルス郡保安官事務所が4日の声明で明らかにした。

連邦法執行機関の情報筋がCNNに語ったところによると、大統領警護隊（シークレットサービス）は、この人物がトランプ氏に脅威を与えていたかどうかを捜査している。

これより前、情報筋はこの人物がトランプ氏への攻撃を企てていた兆候は今のところないと述べていたが、捜査は継続中だと付け加えた。

保安官らが逮捕を発表した時、トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンでカリフォルニア州に向かっていた。4日夜には、ランチョ・パロス・ベルデスにある自身のゴルフコースで共和党全国委員会（RNC）の夕食会に出席する予定。

保安官らは、逮捕された男をダウニー在住のジャニーン・ジョン・タエル容疑者（38歳）と特定した。タエル容疑者はエルセグンド警察署からも強盗事件で捜査を受けていたという。

保安官事務所によると、タエル容疑者は敷地内で写真や動画を撮影しており、「警備計画の活動」を監視していたようだ。逮捕容疑は銃器不法所持と違法弾薬所持となっている。

保安官事務所によると、連邦捜査局（FBI）合同テロ対策班に所属する捜査官が3日、「事件を取り巻く潜在的な安全保障上の懸念」を理由に、タエレ容疑者の自宅を捜索した。

捜査官は、違法に改造されたAR型ライフル、45口径の拳銃、防弾チョッキ、大容量弾倉、弾薬、無線信号装置、そして保安官事務所が「懸念すべき記述」と呼ぶ内容が記された複数のノートを押収した。

当局者によると、FBI合同テロ対策班とシークレットサービスが捜査に協力しており、捜査の進展に伴い、追加の容疑がかけられる可能性もあるという。

保安官事務所は声明で「今回の事件は、警戒を怠らないこと、地方、州、連邦の法執行機関との強固な連携、そして不審な活動がエスカレートする前に特定し、調査する積極的な措置の重要性を改めて浮き彫りにしている」と指摘した。