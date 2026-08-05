明日の『風、薫る』“りん”見上愛たちの思いが通じ村人が少しずつ理解を示す
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「黎明（れいめい）の翼」（第94回）が8月6日に放送される。
【写真】中村倫也演じる柳生藤次『風、薫る』第94回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第94回あらすじ
りん、直美、黒川（平埜生成）らの思いが通じて、村人たちは少しずつ理解を示し始める。しかし、アサ（美山加恋）の容体がなかなか改善しなかった。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】中村倫也演じる柳生藤次『風、薫る』第94回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第94回あらすじ
りん、直美、黒川（平埜生成）らの思いが通じて、村人たちは少しずつ理解を示し始める。しかし、アサ（美山加恋）の容体がなかなか改善しなかった。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。